良心駕訓班 教練車勇闖家樂福停車場 一票人讚實用

不少大賣場的停車道因為過於狹窄，車道牆壁上布滿刮痕，不過有民眾發現，竟有教練車開進家樂福，練習停車場道路的駕駛方式，影片曝光後吸引逾144萬人觀看，還有近千人留言，大讚駕訓班的教學非常實用，讓很多人都有意願去上課。

一名女網友昨（26）日在Threads表示，前往台北市的桂林家樂福購物，進入停車場繞過第一個轉彎後，突然發現前面的車竟然是一輛教練車，是第一次看到有這種特別的路線，隨即與前車保持距離，讓對方可以慢慢練習，但她也驚呼「現在駕訓班也要考桂林家樂福停車場了嗎？好厲害」。

144萬人關注 釣出家樂福小編

影片曝光後吸引超過144萬名網友關注，不少人喊「大賣場停車場真的超難開」、「敲碗南港CityLink，那邊真的轉到想吐」、「機車要去林口家樂福，汽車要去蘆洲家樂福，兩個都超困難」，連家樂福小編也現身留言區，開玩笑說「牆壁都是你各位努力的痕跡」。

也有不少人大讚駕訓班選擇的路線，說「很實用的路線，很多已經有駕照的人也該去上」、「練習連續上坡加不能吃對向車道的好地方」、「這種真的需要練習，不然我都不會開，還有要在外面路邊停車也超難」、「上高速公路的方法也有必要教一下，一堆人在那邊亂切，真的會暈倒」、「看完我也想上了，每次去補貨都開得提心吊膽」。

