良性壓力助專注，慢性壓力恐損健康」專家提醒及早調適
「壓力並非全然是負面的。」楊聰財認為，適度的壓力其實是「良性壓力」，能激發潛能、提升做事效率，就像面對截止日期時，反而更能專注把事情完成；然而，當壓力源長期持續不斷、超過能負荷的界線時，就會轉變成「慢性壓力」。
國防醫學大學兼任臨床教授、精神健康基金會精神健康指數組召集人、台灣華人身心倍思特協會理事長楊聰財形容，慢性壓力就像一台長時間被迫超載運作的機器，運轉久了自然會損耗、甚至故障，最終造成身心健康深遠且廣泛的負面影響，包括：情緒不穩、睡眠變差、免疫力下降，甚至影響日常生活與工作表現；如果不及早處理，健康遲早會亮起紅燈。
壓力大如何影響身心健康？楊聰財說明，面臨壓力時，身體會啟動原始的「戰鬥或逃跑」反應，這是為了應對立即危險的生存機制，雖然現代生活中的壓力，多半是抽象而非實際的生命威脅；但是身體的應對機制卻會依然啟動，長期下來便造成生理系統的紊亂。
1.內分泌失調
長期處在壓力之下，會讓大腦的「下視丘－垂體－腎上腺軸」（HPA Axis）持續被啟動，讓身體不斷分泌大量皮質醇，也就是大家熟知的「壓力荷爾蒙」，以及腎上腺素。當皮質醇和腎上腺素長期維持在高檔，等於讓身體一直處在備戰狀態，造成的衝擊不只是全身性的，而且對身心的影響廣泛又深入。
2.皮質醇過高
長期處在高濃度皮質醇狀態，首先會抑制免疫系統功能，讓人更容易感冒、感染，甚至自體免疫疾病的機率，也跟著提高。此外，皮質醇會促進腹部脂肪堆積，形成常見的「中央型肥胖」，也會影響血糖調節、提升胰島素阻抗，進一步增加第二型糖尿病與心血管疾病的風險。長期下來，高皮質醇狀態，還可能影響骨質密度和甲狀腺功能，對整體代謝造成全面性的負擔。
3.腎上腺素過高
當腎上腺素分泌過量時，會導致心跳變快、心跳力量增強、血壓升高、肌肉緊繃、呼吸急促，長期下來會使心臟和血管長期處於高壓、高耗損狀態，增加高血壓和心臟病、中風等心血管事件的風險。
4.消化系統紊亂
當身體承受壓力時，血液會優先從消化系統，轉移至主要肌肉群，讓身體做好「迎戰」的準備，這會導致腸胃蠕動減慢、消化功能下降，進而引發胃酸分泌異常，出現胃食道逆流、腹脹、消化不良、便秘或腹瀉等問題，甚至造成腸躁症惡化。
近年研究更發現，壓力會破壞腸道菌群的平衡，影響連接大腦與腸道的「腦腸軸線」（Gut-Brain Axis），進一步加劇焦慮、憂鬱等情緒困擾，形成生理和心理的惡性循環。
5.睡眠障礙
長期持續的焦慮和身心警覺狀態，會使大腦像是一直開著待命模式，尤其到了睡前更難「關機」，結果就是導致入睡困難、睡眠維持困難或是容易夜間驚醒，整體睡眠品質明顯下降；更會進一步干擾身體的修復、生長荷爾蒙的分泌與壓力荷爾蒙的清除，形成壓力導致失眠，失眠加劇壓力的惡性循環，正是現代人普遍的健康困境。
（記者郭岳潭，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·職場霸凌引發精神疾病，算是一種職業病嗎？可以請領勞保職災給付嗎？ 一篇詳解
.職場霸凌狂燒，３面向培養復原力
