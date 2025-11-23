良有營造捐款贊助東華大學足球隊

良有營造公司董事長蔡耀德、副董事長蔡進龍透過花蓮市長魏嘉彥，致贈兩萬元贊助金給國立東華大學足球隊，由隊長鄭予、外籍生隊長Sazi與球員陳育兆代表受贈（見圖）。

市長魏嘉彥表示，對於一支社團性質且靠著熱情與意志力苦撐的球隊而言，這份善意格外珍貴。東華大學足球隊的故事，其實就是許多花蓮孩子追夢的縮影，沒有華麗設備、沒有充裕經費，他們卻在日復一日的練習裡，踢出了屬於自己的光。尤其今年四月球隊代表學校在全國大專足球聯賽男三級賽事奮力拚搏，一路過關斬將，勇奪冠軍，寫下創校以來最耀眼的成績，這不是奇蹟，是在困難中還願意咬牙堅持的勇氣。

廣告 廣告

魏嘉彥市長提到，良有營造此次主動捐助，正是地方企業最動人的地方，在關鍵時刻，把力量給最需要的孩子，這份支持不只是金額，而是看到孩子們的努力。東華大學體育中心主任楊昌斌說，球員們真的很棒，他們值得被看見。他感謝市公所與企業願意陪著東華足球隊一起走這段路，讓選手能在更大的舞台上無畏前行。

近年來，東華大學足球隊在教練張智祥的帶領下持續進步。球隊文化融合本地生與外籍生的多元背景，每一場比賽、每一次團練，都在拉近彼此的距離，也讓花蓮的校園運動呈現更多可能。他們將在二十五日前往高雄，挑戰一一四學年度大專足球聯賽二級第一階段預賽。