良維今年營收拚百億 看好資料中心擴建帶動成長

（中央社記者曾仁凱台北11日電）受惠AI帶動，連接線廠良維今年前11月營收新台幣93.06億元，年增28.49%，全年有望首度挑戰百億元大關。良維業務部副總經理林文裕今天表示，AI需求大爆發，良維營收頻創新高，根據預估，2025至2030年全球資料中心的資本支出年複合成長率達32%，看好明年營運有望繼續成長。

良維今天舉行法說會，林文裕引述研究機構資料，AI帶動全球資料中心基礎設施支出，2025年估計金額2364億美元，預計2030年成長到9338億美元，成長速度驚人。

廣告 廣告

林文裕說，良維從2003年開始投入大電流電源線的設計生產，這幾年因為電動車、資料中心而大爆發。以AI資料中心為例，良維目前主要供應大電流電源分配線，以及機櫃與機架之間的跳線等，與全球主要CSP（雲端服務供應商）皆有不同進度的接觸或合作。

林文裕表示，這波AI資料中心的擴充速度相當快，需求暴增，以良維的終端應用產品營收占比為例，資料中心及伺服器5年前占比還不到10%，2024年推進到24%，今年前10月已快速爬升到36%，而且是逐月走揚，成為今年主要營運動能。

良維今年前3季歸屬母公司淨利9.87億元，較去年同期成長45.7%，每股稅後純益6.2元，全年獲利有望改寫歷史新高。

展望後市，林文裕表示，對於電動車（EV）市場相對悲觀，目前市場主要由中國廠商主導，競爭激烈。不過AI需求夠強大，接下來隨著CSP的資本支出擴建，良維營運可望跟著成長。

良維股價今天早盤即攻上漲停價188元，終場以漲停價作收。（編輯：張均懋）1141211