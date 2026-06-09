良藥一定要苦口嗎？新世代錠劑讓吃中藥變簡單

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好醫師新聞網記者吳建良／台北報導

圖：科學發展改進了老祖宗的舊方法，也讓數千年的中藥製程出現時代變革，民眾服用中藥變得更輕鬆／富田製藥提供

一想到吃中藥，民眾心裡先浮出的就是一大碗黑烏烏的湯藥，再不就是非常苦的藥粉，大家似乎也只能捏著鼻子吞下去，誰叫老祖宗告訴我們「良藥苦口」呢！然而，隨著現代生活節奏加快，中藥也逐漸透過更便利、更穩定的劑型，走進消費者日常。都說台灣是保有最多中國文化和特色的地方，目前已經有廠商以錠劑／片劑為特色，持續推動傳統中藥走向現代化、標準化，服務更多接受中醫針藥治療的患者。

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台灣近年經濟發展再度躍居世界前端，除了半導體是護國神山之外，在許多不起眼的角落裡，還有很多隱型冠軍，創立至今已超過一甲子的富田製藥就是其中之一。為合乎全民適用，該公司創辦人秉持四十年的製藥經驗，遵循中藥古法製程，結合現代檢驗鑑定，研究並改進傳統生產中之方法，如劑型之多樣化，粉、顆粒、錠、膠囊等，提供兼具療效及安全的用藥品質，以更優良的製藥能力及不斷提升品質嚴格把關，持續製造科學中藥高濃縮錠、及高濃縮顆粒等劑型，來提供更好的服務。

富田製藥總經理黃俊傑表示，相較傳統煎煮中藥，錠劑／片劑中藥製劑具有攜帶方便、保存容易與使用便利等特色。富田製藥廠期望透過現代化劑型，讓傳統中藥不再只是停留在過去的使用印象，而能以更貼近日常生活的方式，被更多消費者認識與理解。

富田製藥廠創辦人黃富田，早期即看見中藥產業現代化的重要性，因此以推動中藥 GMP 現代化製藥為目標，將傳統中藥經驗導入現代製藥管理。多年來，富田在台灣以錠劑中藥製劑建立專業形象；而面向中國大陸與香港市場，錠劑亦常稱為片劑。名稱雖因市場用語不同而有所差異，但背後代表的是富田長期深耕中藥現代劑型的製造經驗。

在企業二代接班後，原本只是在彰化縣伸港鄉「庒腳所在」的富田製藥，除了擴充產能，富田也持續投資實驗室設備與檢驗能力建置，強化原料、半成品與成品的品質把關。富田製藥廠持續依循中藥 GMP 製藥管理精神，重視原料來源、製程控管、批次管理、品質檢驗與產品追溯。富田製藥廠亦列入衛福部中醫藥司公布之通過 GMP 確效作業查核中藥廠名單。

黃俊傑總經理指出，除了深耕台灣市場，富田製藥廠也累積豐富的外銷與代工經驗，合作市場涵蓋美國、新加坡、馬來西亞、香港等地，並通過美國 FDA 相關文件查核。透過長期與海外客戶合作，富田累積不同市場對產品規格、包裝需求、文件審查與法規配合的實務經驗，持續提升台灣中藥製劑在國際市場的能見度與信任基礎。

黃俊傑總經理強調，中藥製造不只關乎產品品質，也牽涉資源使用與環境責任。除了已取得鄧白氏 D-U-N-S® 編碼，透過國際通用企業識別系統，拓展國際市場建立信任基礎。同時也導入ESG，透過中藥渣等有機物的回收再利用，期望將製程後端的有機資源轉化為更具循環價值的永續應用，為減緩地球溫室效應與推動資源循環盡一份心力。