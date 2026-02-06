良顯堂更名陳綢阿嬤基金會 邀社會重新看見理念

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）已故南投知名慈善家陳綢創辦良顯堂社會福利基金會，照顧失依受創兒少，為延續陳綢精神，基金會更名為財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會，邀社會重新看見最需要被接住的孩子。

創辦良顯堂社會福利基金會的「埔里阿嬤」陳綢於2022年過世，時任副總統、現任總統賴清德，及時任南投縣長林明溱、時任立委的南投縣長許淑華等人紛紛表示哀悼，展現「陳綢阿嬤」影響力；為延續陳綢初心與精神，原財團法人良顯堂社會福利基金會更名為財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會，明天揭牌典禮。

陳綢阿嬤社會福利基金會表示，基金會以陳綢阿嬤名稱重新出發，透過制度承接與公共空間開放，重新走進社會大眾視野，邀各界再次認識陳綢精神，預計明天賴總統將親臨現場，表達對兒少社會福利重視。

陳綢阿嬤基金會董事長吳明賢說，更名不僅轉換組織名稱，更代表使命與責任延續，而「回到阿嬤家坐坐」不僅是一句邀請，更象徵一份溫柔且持續陪伴；基金會持續以陳綢阿嬤精神，結合故事館導覽、教育推廣、陪伴服務，讓更多人理解陪伴的力量，進而加入行列。

明天更名揭牌暨故事館開幕，基金會表示，阿嬤故事館將作為公共教育與對話空間，透過阿嬤生命故事與孩子們成長歷程，邀社會看見那些常被忽略，卻最需要被理解的生命經驗；基金會持續投入兒少與家庭服務，期許透過公私攜手，讓關懷走得更長、更遠。（編輯：李亨山）1150206