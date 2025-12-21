良食脈動講座 破新陳代謝迷思

灃食公益飲食文化教育基金會21日舉行「良食脈動」系列講座，灃食公益飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕（右起）與國立臺灣大學食品科技研究所特聘教授潘敏雄、國立中興大學食品暨應用生物科技學系教授周志輝、營養師呂孟凡一起進行綜合座談，回應參與民眾的提問。（劉宗龍攝）

肥胖、三高與代謝力下降，已不再只是成人的健康問題，孩子的飲食與生活習慣同樣面臨嚴峻挑戰。為協助大眾建立正確、符合現代生活的「飲食素養」，灃食公益飲食文化教育基金會21日舉辦「良食脈動講座」，邀請國內食品與營養領域重量級學者與專家，從科學數據與生活實例出發，帶領民眾破解新陳代謝的常見迷思，也學習如何從生活、飲食中提升代謝力，維持健康樂活。

灃食基金會董事長暨執行長林芳燕說明，在現代化飲食的現在，民眾相當容易接觸外食，為此希望教導民眾「如何吃得健康」，不再只是單純地計算卡路里，而是清楚地知道是否吃得健康、有無落實永續飲食等，也協助消費者建立食安的判斷能力，既不忽視風險，也不因錯誤資訊過度恐慌。

廣告 廣告

林芳燕指出，基金會過去9年投入大量資源，與生命科學、營養相關領域的教授合作，建立飲食教育教材與教案，強調飲食透明與科學基礎，而未來也將進一步活化既有內容。此外，飲食習慣多在8至12歲定型，遂基金會也將透過不同於傳統較為嚴肅的宣導，而是結合趣味形式進行飲食教育，希望利用如桌遊、趣味講座等方式讓孩子理解均衡飲食與選擇概念。

而本次講座共計有3大主題，講者包含營養師呂孟凡、台大食品科技研究所特聘教授兼所長潘敏雄、中興大學食品暨應用生物科技學系教授周志輝，內容深入淺出貼近生活，呂孟凡介紹的代謝力主題更是廣受迴響，呂指出，影響代謝的因素包括作息混亂、睡眠不足、久坐少動與不健康飲食，因此要提升代謝能力，就與規律生活、運動脫不了關係。

呂孟凡表示，要想提升代謝能力，首先建議每日固定時間入睡，並睡滿7至9小時；第二，運動則以阻力訓練為核心，搭配有氧運動以及蛋白質攝取，即便每天運動10分鐘長久下來也能產生正向影響；最後，搭配均衡飲食滿足每日健康需求量。