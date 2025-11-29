色主管要求女部屬加班 假好心幫刮痧「四根手指」卻不乖

〔記者黃佳琳／高雄報導〕任職小港區某公司領班的郭姓男子，要求女部屬留下加班，再藉強行刮痧、拔罐去疲勞之際，在貨櫃屋內涉嫌伸出四根手指撫摸她胸部，被法官依強制猥褻罪判徒刑1年2月，女下屬另提告求償100萬元，法官也判郭男應賠25萬元。

判決指出，2023年2月6日下午5點40分，郭男先以加班名義將小美(化名)留下後，再假藉替她身體進行刮痧、拔罐為由，要求與其進入工廠貨櫃屋休息室後偷偷上鎖。小美礙對方是主管身分，勉為其難接受刮痧、拔罐後，竟被拉開上衣至露出肩膀位置，雙乳遭他伸出「四根手指」撫摸數分鐘。

小美受辱後報警，一、二審法院審理時，郭男都否認襲胸，辯稱是小美要求幫她刮痧、拔罐，但小美拿出郭男事後的道歉訊息，直指郭男向她認錯說：「對不起」、「賢哥錯了」、「讓妳委屈了」、「賢哥對妳的傷害，不敢請求諒解」，但郭男仍不鬆口，堅稱只是想安撫他息事寧人，不代表認錯。

法官不採信郭男說詞，依強制猥褻罪判徒刑1年2月，郭女另提民事求償100萬元，高雄地方法院審理時，郭男還是不認罪，法官發現，小美受辱後經診治確定罹患創傷壓力症候群，考量郭男犯後始終否認犯行、藉詞卸責，毫無悔意，迄今亦未有任何積極彌補舉措，犯後態度不佳，因此判他應賠25萬元，可上訴。

