色公公「2度侵犯媳婦」亂倫害懷孕！「竟控她討客兄」獸行曝光

社會中心／巫旻璇報導

彰化一名女子在丈夫服刑期間，被迫依靠公公提供生活費，原以為只是暫時度過難關，卻沒想到公公竟在她獨自在家的時候伸手侵犯，不只兩度得逞，還讓她意外懷孕。更離譜的是，公公為掩蓋行為，竟陪同到婦產科墮胎，並在手術同意書的「配偶簽名欄」冒簽自己兒子的名字，還寫下「願負法律責任」企圖壓下此事。女子長期遭脅迫與控制，精神狀態急遽惡化，最後在友人陪伴下才鼓起勇氣報案，悲劇才被揭露。





女子婚後與丈夫、小孩及公公同住。因經濟來源幾乎全靠公公，加上丈夫兩度入獄，她得獨力撐起兩個孩子，與公公形成高度依賴。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Unsplash）

判決中提到，女子婚後與丈夫、小孩及公公同住。因經濟來源幾乎全靠公公，加上丈夫兩度入獄，她得獨力撐起兩個孩子，與公公形成高度依賴。2022 年初，公公趁家中無其他人時，闖入媳婦房間強行性侵，之後她驚覺自己已有約五週身孕，公公不僅沒有停止，反而主動陪她到婦產科，並在同意書上以兒子的名字簽署，試圖避免被外界察覺。然而女子的磨難並未就此結束。同年10月，她再度遭公公侵犯，這次是因年幼的小孫女敲門問「為什麼鎖門」，公公才匆忙收手。女子身心徹底崩潰，逃往屏東向友人求援，她在多次掙扎後，才最終選擇報案。





公公到案後矢口否認，甚至反指媳婦「外遇懷孕」，辯稱自己只是擔心鄰里閒話才陪她墮胎，並說媳婦誣賴他。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Unsplash）









公公到案後矢口否認，甚至反指媳婦「外遇懷孕」，辯稱自己只是擔心鄰里閒話才陪她墮胎，並說媳婦誣賴他，是因為他制止她與外界男性聯絡。不過法官比對醫療紀錄、手術文件、證人說法以及女子精神崩潰的過程後，認為公公供詞多處矛盾，完全不可信。女子丈夫出庭時也證稱，從未授權父親代簽手術同意書，而妻子過去曾透露公公喝酒後會對她動手動腳，他直到開庭當天才知道妻子曾經懷孕並接受人工流產。法院強烈譴責公公，指出他身為長輩，卻利用媳婦對家庭與經濟的依賴，兩度逼迫性交，使被害人身心嚴重受損，犯行重大卻毫無悔意，最終依利用權勢性交罪，合併判處應執行刑 1 年6個月。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

