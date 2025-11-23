色姨丈對13歲外甥女下手！三度性交還喊老婆 她報告老師…下場曝光

色姨丈竟對未滿14歲的外甥女下手，最後遭到法官判刑。示意圖／Pixabay

簡直是亂倫！台南一名男子性慾大發，竟對未滿14歲的外甥女下手，跑進外甥女房間對她上下其手，然後進行性行為，總共還發生了三次之多！他甚至於還直接喊外甥女叫「老婆」，還傳充滿性暗示的訊息給外甥女。而外甥女直到今年1月才將這件事情告訴學校的老師，老師一聽發現不得了，馬上報警，才讓全案曝光。

據判決書指出，男子是受害少女的姨丈，明明知道外甥女未滿14歲，雖對於兩性交往以及性行為有所好奇，然心智顯未臻成熟，竟利用此機會犯行，以滿足自身性慾。

男子和外甥女是從去年10月開始這種不正常關係，地點都是在外甥女的房間，檢警接獲報案之後調查，兩人手機還有互傳訊息如「愛你」、「好久沒讓你摸摸了」等如同在交往時會傳的訊息。

檢察官對男子提起公訴，依家暴妨害性自主起訴男子。台南地院審理此案，法官認為男子和外甥女的手機訊息可以看出來兩人屬於交往關係，會互稱「老公」、「老婆」；外甥女也曾多次發自拍照給男子，並主動說過想和姨丈發生性行為。

雖然男子所犯的罪依法最輕法定刑度為有期徒刑3年以上，但法官認為上述情形可以看出男子犯罪動機、情狀相對輕微，男子也與外甥女和外甥女的母親達成和解，外甥女也願意原諒他，請求法院依《刑法》第59條規定酌減；另外，男子先前並無任何刑事案件紀錄，素行良好，所以如果判他3年的話，仍有過重而值得憐憫之情，故在確保能給予男子相當懲罰以有效防衛社會之刑罰目的下，認應適用《刑法》第59條規定酌量減輕男子所犯罪之刑期。

法官最後判男子三個對未滿14歲之女子性交罪，合併處1年10月。緩刑2年，並須向公庫支付5萬元，全案還可上訴。



