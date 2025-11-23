色姨丈3度激戰14歲外甥女！互稱「老公老婆」下場曝光
社會中心／張予柔報導
台南市近期發生一起令人震驚的偷吃事件，一名人夫阿漢（化名）被指控與自己的14歲外甥女萱萱（化名）發生不當關係，並且兩人之間訊息以「老公」、「老婆」互稱。案件發生在去年10月至11月間，阿漢趁著清晨及中午的時候，進入萱萱的房間，對她進行親吻和愛撫，最終與其發生性關係三次。此事件直到萱萱在今年1月將這件事告訴老師，才被揭發。
人夫阿漢和14歲外甥女萱萱兩人之間的訊息交流曖昧，顯示兩人為交往關係。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）
案件內容令人不勝唏噓，檢方在偵查過程中發現兩人之間的訊息交流曖昧，有「好久沒讓你摸摸了」、「全身上下」、「愛你」、「香蕉」等，萱萱也多次傳送自拍照給阿漢，對他表示想發生親密行為，以上種種行為顯示兩人為交往關係。法官指出，儘管阿漢的罪行法定刑度最輕可達三年以上，但考量到他與萱萱及其監護人之間已達成調解，且阿漢在警詢及偵查中坦承犯行，且被害人也願意給予緩刑。
地方法院經過審理後，最終合併判刑阿漢1年10個月，並處以緩刑2年及向公庫支付5萬元的罰金。（示意圖／翻攝自Unsplash）
台南地方法院經過審理後，對阿漢的行為做出了判決，指出阿漢身為姨丈，明知到萱萱未滿14歲，仍利用她的單純和懵懂，滿足自己的私慾。根據法律規定，阿漢因涉嫌對未滿14歲女子性交，被控以三項罪名，最終合併判刑為1年10個月，並處以緩刑2年及向公庫支付5萬元的罰金。
