色尪想三人行！傳妻私密照稱「老婆想玩」 挨告下場曝

一名人夫因想邀約女鄰居玩三人行，竟把妻子的私密照擅自發送出去。（示意圖／非當事人照片／pexels）





一名人夫阿德（化名）想找人進行三人性行為，竟然把妻子小紅（化名）的私密照傳給交情還不錯的女鄰居花花（化名），謊稱小紅是雙性戀，並約好尋找第三人發生關係，但其實小紅從頭到尾都拒絕「三人行」，她得知自己的隱私照被阿德傳給花花後，氣得將阿德告上法院。

根據判決書，阿德在犯案前，多次向小紅提及想玩3P、想看小紅和其他女子發生親密關係，「我不知道怎麼平衡。想3P、想看妳跟女生；又希望順從妳、不想逼妳做妳不想做的事」。但小紅其實根本就對女性沒有興趣，也並非雙性戀，回應「我對女生沒感覺吧」、「應該說我對任何其他人都沒有特別想法」。

廣告 廣告

未料，阿德仍向鄰居花花堅稱小紅是雙性戀，對女性也有好感，不只向花花大談夫妻生活，談到性方面時，竟未經小紅同意，把小紅穿著透明網狀睡衣的私密照片傳送給花花，以此試探花花是否想嘗試三人行，小紅得知後怒告阿德，除了提告妨礙秘密罪，另外民事求償150萬元。

法官認為，從阿德和小紅的對話，可見小紅堅決排斥多人性關係，阿德擅自將小紅的隱私照片傳送給他人，已經違法，刑事方面依照妨礙秘密罪判處8月有期徒刑。民事部分小紅求償150萬，法官斟酌阿德是博士肄業，從事金融保險業，年收入達200萬，雖然事後還試圖推卸責任，也未賠償分文，但因為接收者花花是女性，花花也未將照片轉傳，小紅所受的傷害並未再擴大，認為150萬元的精神撫慰金過高，只判准12萬元。

東森新聞關心您

保護被害人隱私，避免二度傷害



若觸犯法將以刑法235條中的散布猥褻罪，非自願遭散布之成人性影像已有刑法319-3條專法、兒少性影像遭散布則有兒少性剝削防制條例第38條作為規範，提醒民眾避免違法

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

涉直播、偷拍筆錄內容洩漏給詐騙集團 律師移送畫面曝光

知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢數上億遭拘提

快訊／台中女失聯！未按時回診母急報案 驚見她已身亡

