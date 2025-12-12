色情傳播公司被抄！少東「選妃」來台陪酒賣淫 應召女花名冊、長相曝光

社會中心／陳韋劭報導

警方查獲15名來台賣淫的泰籍女子。（圖／翻攝畫面）

苗栗一名江姓男子（66歲）和子女經營色情傳播公司，專門媒介外籍女子從事陪酒與性交易，為了掌控旗下外籍女子素質、提高收益，江男的兒子不定期飛往泰國等地「選妃」，檢警日前執行搜索，查獲15名來台賣淫的泰籍女子，瓦解以江男為首的不法集團。

警方調查，江男成立娛樂傳播公司並與子女共同經營，江嫌兒子的泰籍女友以臉書（facebook）等網路社群，招募涉世未深泰籍年輕女子，再由江男的兒子前往泰國當地驗貨「選妃」，再由江男的女兒代購機票，安排入選的泰國女子以免簽證方式來台觀光15天，入境後指派專車將泰女安排至住處，並慫恿泰女下海接客。

不法業者傳送泰籍女子花名冊、相片讓客人挑選。（圖／翻攝畫面）

江男在苗栗視聽伴唱場所（KTV）發送名片，並建立LINE群組發送訊息，除了推銷泰籍女子坐檯陪酒，另慫恿缺錢的泰籍女子與男客從事性交易，江男再從中抽取佣金，估計每月不法獲利將近百萬元。

警方表示，自接獲民眾檢舉後，即成專案小組佈線查緝，日前針對江男人住處執行搜索，共查獲15名從事色情的泰籍女子，全案已依妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法移送法辦，泰籍女子則由移民署收容、遣返。

