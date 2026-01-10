色情業者藐視法令續營業 萬華警聯手市府斷水電

圖說：臺灣電力公司人員於現場執行斷電作業。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為展現臺北市政府掃蕩不法色情產業之決心，萬華分局於1月9日14時30分，偕同臺北市建築管理工程處、臺灣自來水公司及臺灣電力公司等單位，前往內江街一處長期經營非法性交易之養生館，強勢執行斷水斷電處分，徹底阻斷不肖業者非法營業生路。

圖說：臺灣自來水公司於現場執行斷水作業。

案緣該養生館屢遭檢舉違法經營色情，以合法掩護非法，於113年9月首度遭警方查獲該店媒合女按摩師與男客進行性交易，當時除依法將相關人員移送裁罰外，另報請臺北市政府都市發展局依《都市計畫法》勒令停止違規使用，並列為「正俗專案」重點執行對象，列管監控2年。然該業者無視法律制裁，企圖挑戰公權力，列管期間仍心存僥倖，暗中重操舊業。萬華分局專案小組經長期嚴密蒐證，確認其違規事證確鑿後，於114年11月12日持搜索票發動突擊查緝，當場再次查獲性交易實跡。行為人除依法移送及裁罰外，業者再經報送臺北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

1月9日下午執行小組抵達時，該店仍處於營業狀態，見市府團隊迅速上門執法，業者顯得措手不及。萬華分局指出，本次聯合執法不僅展現市府團隊打擊犯罪的行動力，更宣示絕不容許違法色情場所擾亂社會秩序。

萬華分局呼籲，警方將持續落實查緝不法色情場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。