色情網站「5F自拍」封鎖查辦 3人遭起訴！幕後金主曝光

色情網站「5F自拍網站」被封鎖，主嫌3人遭起訴，檢警更追查出最大金主。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 色情網站「5F自拍網站」涉嫌提供或販售偷拍及兒少性影像，今年8月遭查獲送辦，橋頭地檢署近日偵結，起訴3名嫌犯並將網站封鎖。檢警追查金流發現，博奕類廣告已經成為色情網站最大金主，形成「賭色共生」。

「5F自拍網站」運營模式包含設有會員制度，付費訂閱即可觀看、收藏熱門外流影片，並收取每月129元會員訂閱費，同時收取廣告收益，總共高達1571萬。而檢警發現，該網站停止會員訂閱8個月，仍持續有上百萬的廣告收入進帳。

追查金流後檢警指出，博奕類廣告已經成為色情網站最大金主，網站透過性影像吸引會員，再廣告引流給博弈網站，因兩者受眾有重疊，還能讓相關業者將不法金流「洗乾淨」，形成「賭色共生」的產業鏈。

今年8月5日，橋頭地檢署前往搜索，查扣現金85萬餘元、虛擬貨幣USDT4萬餘顆及公司帳戶內550萬餘元，並聲請法院羈押禁見李、賴、吳等3人獲准，承辦檢察官今天偵查終結，依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴，並針對李、賴分別求處有期徒刑5年和3年。

