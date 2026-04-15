色情養生館爆乳嫩妹照變40歲阿姨！蘆洲警斷水斷電清場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

蘆洲區一處養生館從事色情交易，更長期以性感的正妹照進行宣傳。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市蘆洲區三民路一家養生館，日前遭檢舉涉嫌從事色情交易，小姐以500元加碼「半套」性交易，警方日前上門搜索，當場逮獲負責人、按摩師及男客共3人。不料業者竟換招牌繼續營業，新北市政府聯合稽查小組昨日祭出「斷水斷電」清場。

蘆洲警分局日前接獲檢舉，稱三民路某養生館名義上為純按摩，暗地從事色情交易，警方上門搜索查獲按摩師收取500元、加碼「半套」性交易，全案依社會秩序維護法送辦裁罰。

廣告 廣告

警方指出，該店家長期在網路論壇利用火辣、性感的正妹照進行宣傳，但執法人員到場時發現，所謂「爆乳嫩妹」實際年齡皆已超過40歲，儘管照片與實際情況落差驚人，到店消費的男客仍毫不在意。

新北市政府公共安全稽查小組發現，這家店不僅未申請變更建物用途就違法營業，消防設備也不合格。由於業者不理會市府多次通知限期改善，昨日聯合稽查小組再度上門，發現業者不但沒變更使用用途，甚至直接換店名繼續接客，當場逮到還有2名男客正在「消費」，現場證據確鑿。直接依程序執行斷水斷電，絕不讓業者有機會改名復活。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

猴硐貓村驚傳虐貓！男僅因「心情不好」持辣椒水狂噴遭逮

鄭文燦案關鍵證人廖力廷認「藥物影響記憶」嚴重動搖檢方指控基礎