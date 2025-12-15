色慾薰心！兩印尼移工「帶國中少女回宿舍激戰」 雙雙遭法院重判

即時中心／高睿鴻報導

雖說七情六慾乃人之常情，但若對未成年少年（女）伸狼爪，小心遭判重刑！連江地院近期審理一樁「與未滿14歲女子性交」案，兩位印尼籍移工巴美卡、阿功，先後於2023年元旦跨年夜、3月、4月、6月等多個時間地點，與未滿14歲的少女小琪（化名）發生性關係；甚至，巴美卡、阿功還與小琪大玩「3P（3人一同發生性行為），情節相當誇張。最終，巴美卡被判4年6月徒刑、阿功則判3年2月，服刑完畢後將驅逐出境。

連江地院說明，巴美卡於2023年1月1日元旦跨年夜，於連江南竿鄉清水村白馬尊王廟前方涼亭，見小琪獨自一人，於是上前搭話；隨後要求小琪與其性交，最終以口交方式完成射精，為合意性交1次。接著，該年3至4月某日夜間，另一位移工阿功也看上小琪，將其帶回宿舍房間；巴美卡也在此時再次見到小琪，於是又起色心，要求阿功離開房間，隨後將房門上鎖、褪去少女衣物，最終又完成合意性交1次。

巴美卡與少女性交後，隨即離開房間，並請阿功進入房間；豈料，阿功見到小琪赤身裸體、未著上衣，性慾竟也被點燃，便要求與小琪發生性行為，最終同樣完成性交行為。更扯的是，當阿功正在觸摸少女的胸部、以及親嘴時，剛「完事」沒多久的巴美卡，竟又忍不住闖入房間，與阿功一同與小琪性交；判決書指，巴美卡再次要求對方口交，最終又完成合意性交。

犯行數次得逞後，巴美卡又在2023年6月10日夜間，在前述涼亭見到小琪，於是再次上前搭話、要求發生性行為；隨後，再以陰莖插入陰道的方式，完成合意性交1次。數日後，小琪前往警局報案，讓上開情事全數曝光。東窗事發後，兩位印籍移工，矢口否認知情小琪為未成年，主張「她看起來很高、胸部大」，並且穿著、裝扮、髮型、外貌等外在特徵，根本無法使人知悉年齡。

不過，法院進一步審酌兩位移工的證詞，認為案發時，被告對於小琪實際年齡一事根本不關心；並且，被告已經見聞少女穿著過校服、書包，主觀上應能預見對方可能為國中生。此外，對於被告的年齡，被告也僅稱「大概判斷」，而未就上女外貌進一步描述；法院認為，人類成長本會隨環境、基因、營養等因素影響，女性又有相對早發育之情況，國中、甚至國小生，也可能出現較成熟的第二性徵，因此，難認可被告以「外貌看似大人」作為判斷年齡的唯一標準。

故法院批評，被告2人理論上均可知悉，小琪為未滿14歲之女子，年紀甚輕，就性行為之智識及判斷能力未趨成熟，欠缺完足之判斷性自主能力；結果，竟未克制己身情慾，率然與該女性交，影響其身心、人格發育之健全，所為實屬非難。不過，念被告2人犯後均能就報案道歉、且無前科紀錄；以及，這兩位移工自陳國中畢業、已婚、各有一名女兒，兩人收入及智識程度均不高等狀況，法院最終並未給予最重處罰。

綜上述，連江地院以《對於未滿14歲之女子為性交罪》論處2人，巴美卡被判4年6月徒刑、阿功則判3年2月，服刑完畢後將驅逐出境。

