《色戒》男星閃認結束7年婚 喊話前妻：我不是妳的Mr. Right

46歲香港男星阮德鏘的父親是著名粵劇演員阮兆輝，母親是著名粵劇演員尹飛燕，使他早年頂著星二代頭銜出道。2018年他與演員林司敏結婚，婚後生下一女，日前阮德鏘無預警承認已經和林司敏在去年離婚，結束7年婚姻，他感慨說：「也許我從來都不是妳的Mr. Right」，讓網友相當驚訝。

阮德鏘於2012年拍攝電影《天生愛情狂》結識女星林司敏，男方曾演出電視劇《蕭十一郎》、《談判專家》，並在電影《色，戒》飾演歐陽靈文，扮演劇中湯唯「麥太太」的丈夫「麥先生」；而林司敏曾演出電影《最強囍事》、《B+偵探》，他倆2018年完成終生大事並生下一女，過去常曬恩愛，近年兩人社群網站都沒有彼此身影，最近阮德鏘發文承認離婚，並感謝身邊親友、高層的關心，「妳們的第六感都沒錯」。

阮德鏘表示，因為工作的關係拖了很久才承認此事，希望沒有對前妻造成影響，至於主因他不認為有什麼可以明確說出的理由，但是兩人都決定「完結一齣戲，結束一段關係」，「或許正如我打的比喻，妳出現在我的生命裡，是上天派來彌補我童年的創傷，現在的妳功德圓滿了，也是時候了，也許我從來都不是妳的Mr. Right，但也感謝妳一直給予我時間和進步的空間，也謝謝妳留下了女兒來陪伴我繼續走下去」。

阮德鏘文中暗示，「我們只能用巨蟹座的天賦，堅強的外殼，強行支撐，互相扶持。渡過了艱難的日子，最後的心意是我代表我和孩子一起付出的，是感謝妳一直以來對巨蟹父女的付出和包容，祝願妳可以找到嚮往的生活，也希望大家讓孩子保留真摯的心，父母的事沒有對錯，我的愛沒有期限，只是愛的形式改變了而已」，而林司敏也發文承認此事，「可能是我累了，可能是夢醒了，可能是真的緣盡了，感情無分對錯，只是緣起緣滅，只是一念之間，感激相遇，感謝相伴，感恩一切，2025。我把自己還給自己了」。

