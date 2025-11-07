色狼帶友闖女鄰居家！輪流伸狼爪害她壞孕 下場慘了

苗栗一名中度智能障礙女子在家遭兩名男鄰居輪流性侵。（示意圖／翻攝自Pexels）





苗栗一名酆姓男子帶著一名中度智能障礙的風姓男子，前往女鄰居家中，該女鄰居智能障礙程度較風男更嚴重。兩人進屋後強迫女子觀看成人影片，隨後輪流對她伸狼爪，導致女子懷孕生下一子。法院依二人以上共同對心智缺陷之人犯強制性交罪判決，酆男被判有期徒刑8年6月，風男則判3年1月。

根據判決書指出，2022年10月，女鄰居下班返家後，酆姓男子與風姓男子上門邀她聊天，隨即對這名具有中度智能障礙的女子輪流犯罪。女鄰居指出，其中一名男子戴著單邊耳環，還拿手機播放性愛影片，並詢問她「要不要一起」。儘管她多次堅決拒絕並推開兩人，但仍無法阻止事情發生。

案發後，女鄰居及其母親皆有中度智能障礙，且家人對她的保護能力有限。女鄰居曾向親友求助，但因雙方都是同村族人，家人擔心影響關係而沒有報警，使她在偵訊中無奈表示：「沒有人會幫助我」。直到2023年間，女鄰居產下一名父不詳的孩子，在社工訪談時才說出遭性侵的經過。

調查與審理過程中，酆男矢口否認犯行，辯稱當天只是陪風男散步至女鄰居住處外就離開，並聲稱不知女鄰居有中度智能障礙。然而，風男坦承犯案，並說明兩人先用手機給女鄰居看影片，再輪流侵犯女鄰居。

法院審酌證據後認為，女鄰居與風男的證詞前後一致，且女鄰居對嫌犯的外貌、耳環特徵以及機車號碼均明確指認。法院認為，酆男作為智識正常成年人，明知女鄰居及友人皆有中度智能障礙，仍帶風男前往女鄰居家，性侵得逞，嚴重侵犯被害人性自主權，犯罪情節重大，不應從輕。

法院一審審理時，考量酆男無前科，且需扶養家中母親、穩定工作，仍判處有期徒刑8年6月。風姓男子因本身具有中度智能障礙，量刑3年1月。兩人不服判決提起上訴，酆男堅稱自己當晚未參與性侵，風男則稱家境困難、誤交損友才犯案，請求減刑。台中高分院二審審理後駁回兩人上訴，維持原判。

