色狼捷運站扯裙偷拍底褲！ 疑刪掉照片不認仍送辦
〔記者徐聖倫／新北報導〕1名妙齡女子昨下午搭乘捷運，她在捷運A3新北產業園區站乘手扶梯向上時，裙子從後方被扯了一下，回頭看竟是一名色狼在偷拍裙底。色狼當下逃跑，被害女追了上去並報警求援，最終警方趕抵，扣回色狼手機且依法送辦。
據悉，被害女昨日下午一如往常前往工作，沒想到竟被色狼偷拍，她表示本以為裙子被手扶梯間隙扯到，回頭看竟是色狼偷拍。色狼當下轉頭就跑，被害女則勇敢地追上並大聲質問，同時報警求援。
警方、捷運站人員均趕抵，色狼本來承認偷拍還跟被害女道歉，但在警方面前卻又什麼都不認。警方細查，色狼身分為24歲李姓男子，手機裡頭找不到影片、相片，很有可能被刪掉，現已將手機扣回並送數位鑑識，本案依妨害秘密、違反性騷擾防治法等罪嫌函送法辦。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬
1個國中老師之死 竹縣府說話了
其他人也在看
國安局：日中矛盾短期難調和 高市安保改革強化嚇阻
（中央社記者吳書緯台北22日電）日本與中國近期因「台灣有事論」發生爭端，國安局指出，日中矛盾短期難調和，日本雖不願爭端擴大，亦不願屈從霸權，中共或採取經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，日本首相高市早苗將強化安保改革，強化嚇阻能量。中央社 ・ 5 小時前
北市守望相助隊示範觀摩會 內湖區週美里獲特優獎項
台北市政府為感謝各里、社區守望相助隊對於治安、犯罪預防等工作的貢獻，昨晚於內湖區行政中心舉辦114年守望相助隊示範觀摩會，由評核榮獲特優獎項的週美里守望相助隊擔任此次示範觀摩，市長蔣萬安在台北市警局局長李西河陪同下，頒獎表揚各獲獎的績優守望相助隊，肯定其1年來對北市治安的協助奉獻。自由時報 ・ 5 小時前
清領府城大南門、大東門啟動修復 估2028年完工
（中央社記者張榮祥台南22日電）建於清領時期的國定古蹟台灣府城大南門、大東門距上次整修已半世紀，目前出現滲漏、開裂及鏽蝕，修復工程今天動土開工，總經費新台幣5560萬元，預定2028年1月完工。中央社 ・ 5 小時前
台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉
台中市西區今（22）日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。自由時報 ・ 5 小時前
蘇巧慧積極佈局新北市長 黃心華籲藍營速定人選
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 針對《匯流民調》昨（21）日公布的2026新北市長候選人民調結果，新北市議員黃心華表示，民調數據證實台北市副市長李四川擁有最佳的「市民欣賞度」，且其勝選優勢不受藍白整合是否成功的影響。黃分析，從這段時間藍白雙方釋出的資訊來看，未來的合作模式可能包含共組聯合政府，因此市長選戰整合成功的可能性持續增加。 根據匯流民調顯示...匯流新聞網 ・ 5 小時前
竹市警強化毒駕查緝 守護用路人安全
警政署通令全國警察機關20日起全面啟用唾液毒品快篩試劑取締毒駕，新竹市警察局首日於22時許，執行路檢盤查勤務，在新竹市經國路一段攔檢蔡姓駕駛，發現其全身散發毒品氣味，當場實施檢測呈卡西酮類陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛並舉發製單。以往要判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早發現毒駕情事。政府為防制毒駕事件造成社會公安重大危害，積極推動「唾液毒品快篩試劑」投入執法。該試劑具有即時、高效與準確等特點，讓警察同仁在執行路檢盤查取締毒駕事件時，能迅速得知檢測結果，如呈陽性時可依違反道路交通管理處罰條例毒駕製單舉發並移置保管車輛，即時採取「人車分離」，避免駕駛持續危害用路人安全。新竹市警察局表示，唾液毒品快篩試劑投入執法後，讓毒駕行為無所遁形，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。新竹市警察局長許頌嘉呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵，害已害人！毒品唾液快篩全面上路，警方將以最高強度執法，請民眾務必配合檢測，守護自已，也守護每台灣好新聞 ・ 5 小時前
CBMC台灣年會城市論壇 蔣萬安出席（2） (圖)
2025年CBMC台灣年會城市論壇22日上午於台北南港萬怡酒店舉行，台北市長蔣萬安（圖）受邀出席並發表演說談論如何打造台北市科技廊道。中央社 ・ 5 小時前
陳瑩和莊瑞雄助公地放領 盼解農民耕作土地問題
（中央社記者盧太城台東縣22日電）總統賴清德昨天宣示重啟公地放領政策，曾在立法院質詢和提案相關問題的立委陳瑩和莊瑞雄感謝這遲來的公義；農民則感謝政府。中央社 ・ 5 小時前
范雲、沈伯洋赴歐 民進黨：分享台灣民主歷程
民進黨立委范雲、沈伯洋代表民進黨前往荷蘭海牙參加「國際自由聯盟」(Liberal International)第209屆執行委員會，民進黨國際部今天(22日)表示，范雲與沈伯洋將透過他們在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權歷程，讓來自全球數十個國家、上百位政治工作者與意見領袖更深入了解並支持台灣。 民進黨國際部指出，「國際自由聯盟」是全球支持自由主義政黨結合的國際政治組織，民進黨是重要參與政黨之一，固定每年派員參與，今年由范雲與沈伯洋代表出席；范雲將以「震驚與倦怠：自由派如何在永無止境的危機與不安全政治中航行」為題做專題演說，沈伯洋的演說題目則是「政治操弄時代下的民主防衛」。 兩人另會參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)共同舉辦的「印太與歐洲的安全：現況、議題與挑戰」論壇，民進黨國際部表示，他們將分享中共勢力對台灣發起認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰帶來的威脅挑戰，透過提升國際社會對此議題的關注，進一步鞏固台灣在區域乃至世界安全與穩定中的重要角色，希望藉此機會促使國際盟友進一步了解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平穩定。中央廣播電台 ・ 5 小時前
花縣府擬自辦堰塞湖撤離演練 河道淤積影響也納入
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成光復地區嚴重傷亡，花蓮縣府規劃明年進行堰塞湖應變撤離計畫演練，將擴大納入因土砂淤積可能導致河道溢流的區域，撤離方式將與在地公所討論出合適方案。中央社 ・ 5 小時前
影／取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近來毒駕事故頻傳，政府展現零容忍態度，行政院指示相關部會增修唾液毒品快篩檢互傳媒 ・ 5 小時前
吃出水潤光！秋冬必學潤燥美肌食譜
秋冬想要水嫩亮，先從「吃」開始保養！短新聞SHOTNEWS ・ 5 小時前
假慶生真預謀！台中潛水店老闆騙房卡伸狼爪 指侵裸睡女學員
台中陳姓潛水店老闆兼教練，藉著教學名義與女學員熟識後，以「替妳慶生」為由邀約到潛店聚會，卻在過程中暗中翻找對方皮包取得住宿資訊，隔日清晨他佯裝忘記房卡，向旅館櫃台騙得房卡後潛入女方房內，趁對方裸睡指侵得逞，台中高分院宣判駁回上訴，維持原判7年10月徒刑。自由時報 ・ 5 小時前
阿兵哥入伍前犯案緩刑撤銷！主張「報效國家＝有警惕」上訴竟然翻案了
屏東石姓男子於2022年間因涉犯妨害秩序案被宣告緩刑4年，後來又在4年後涉犯恐嚇罪被判處易科刑4個月，因此前案緩刑被撤銷，石男不服上訴，案經高雄高分院審理後，法官認為他已入伍服自願役，且已滿3年未犯他罪，已達到緩刑警惕效果，因此將屏東地院裁定撤銷，並駁回檢方聲請撤銷緩刑，全案定讞，此判例相當罕見。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
丹娜絲風災後，台南市環保局借用閒置的後壁烏樹林營區作為災後廢棄物暫置場，21日晚上9點多發生大火，地方擔心的事終於發生，廢樹枝堆積的「垃圾山」火勢凶猛，火光衝天，消防局動員人車灌救。環保局已派人到場監測，滅火還要花很長的時間。台南市環保局預計明年4、5月清走烏樹林暫置場的廢棄磚石、廢樹枝，目前還未辦自由時報 ・ 10 小時前
基隆田寮河浮屍找出火車票 竟是桃園失智翁北上尋兒斷魂
基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，消防隊員獲報打撈上岸，在他身上找到火車票，查出死者為78歲住在桃園、有輕微失智的林姓男子，昨天中午才剛剛搭火車來基隆找兒子，未料竟陳屍在田寮河，家屬難以接受；警方漏夜調閱沿線監視器釐清墜河地點。基隆市消防局昨天深夜11時54分獲報，田寮河信一路與中興路口的自由時報 ・ 5 小時前
用 Nano Banana Pro 怕不夠 Credit？Lovart AI 舉行「Banana-On-Us Weekend」任你用
Lovart AI 今星期六日舉行活動，可以免費無限量地使用 Nano Banana Pro，滿足生成圖片的需求。Yahoo Tech ・ 5 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 22 小時前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前