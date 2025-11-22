色狼捷運站扯裙偷拍底褲！ 疑刪掉照片不認仍送辦

〔記者徐聖倫／新北報導〕1名妙齡女子昨下午搭乘捷運，她在捷運A3新北產業園區站乘手扶梯向上時，裙子從後方被扯了一下，回頭看竟是一名色狼在偷拍裙底。色狼當下逃跑，被害女追了上去並報警求援，最終警方趕抵，扣回色狼手機且依法送辦。

據悉，被害女昨日下午一如往常前往工作，沒想到竟被色狼偷拍，她表示本以為裙子被手扶梯間隙扯到，回頭看竟是色狼偷拍。色狼當下轉頭就跑，被害女則勇敢地追上並大聲質問，同時報警求援。

警方、捷運站人員均趕抵，色狼本來承認偷拍還跟被害女道歉，但在警方面前卻又什麼都不認。警方細查，色狼身分為24歲李姓男子，手機裡頭找不到影片、相片，很有可能被刪掉，現已將手機扣回並送數位鑑識，本案依妨害秘密、違反性騷擾防治法等罪嫌函送法辦。

