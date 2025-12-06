色狼教練！逼未成年女游泳隊員脫衣拍、裸照 檢方聲押獲准

嘉義縣一名游泳教練長期性騷擾未成年女隊員，逼她們脫衣、拍裸照，檢方聲押獲准。示意圖，非文中當事人，取自Unsplash圖庫



嘉義縣一名游泳教練涉嫌長期性騷擾未成年女學生，逼迫她們脫衣、拍裸照，一名被害人崩潰報案，才讓案情曝光，檢警調查後發現，教練在多個學校教學，受害者不只一人，嘉義地檢署向法院聲押獲准，正在追查是否還有其他受害者。

據了解，警方在該教練手機中發現還有其他女學生受害，有人遭蹂躪長達3年；學生家長自責地說，孩子加入游泳隊後長期情緒低落、舉止怪異，甚至莫名原因哭泣，卻不說理由，直到警方通知，才知孩子被性騷。

縣府教育處表示，全力配合司法偵辦，對校園性平事件零容忍，並啟動性平程序，教練已停職接受調查。目前也已取得學校委託依規辦理調查工作，調查完成後將依據調查委員建議處理。

嘉義地檢署指出，專案小組9月19日持搜索票搜索游泳教練住所，扣得犯罪工具手機，並持拘票將人拘提到案，檢察官複訊後向嘉義地院聲請羈押獲准。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

