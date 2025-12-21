色狼校長弔唁竟伸鹹豬手！車內強親女下屬還「舔耳摸胸」

（記者周德瑄／綜合報導）高雄一名小學校長甲男（化名）前年參加女下屬父親的告別式，沒想到他竟色心大起，趁搭乘對方順風車時，在副駕駛座伸出鹹豬手，不僅強親嘴唇、舔耳朵，甚至隔衣揉胸。女方嚇得明確拒絕，甲男卻仍趁下車前再次「吻別」。校方事後決議將他解聘，且2年內不得聘任，甲男不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院日前判決駁回，全案仍可上訴。

判決書指出，甲男原為某國小校長，111年11月間，他前往弔唁女下屬過世的父親，結束後搭乘女方的車離開。沒想到，甲男竟在車內大聊色情話題，更趁著車輛停等路邊時，突然將女方上半身拉過去強吻、舔耳，甚至伸手撫摸對方的胸部與大腿。

示意圖／行車紀錄器錄下甲男不斷將話題導向色情，並在受害者推阻後仍強行親吻，成為戳破甲男「合意」謊言的關鍵證據。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

女方在警詢時驚恐表示，「我當時嚇到傻住，我有閃躲但躲不掉」，雖然她明確告知「不行，我們都已經結婚了」，但甲男仍厚顏表示「想舔妳胸部」，甚至在抵達目的地、拉下口罩準備下車時，又強行親了女方一下才離開。

事情曝光後，縣政府隨即解除甲男的校長職務並降調回任教師。刑事部分，法院依性騷擾罪判處甲男拘役50日及30日，緩刑2年確定。校方性平會與教評會隨後也根據判決事實，認定甲男行為損及師道尊嚴，決議將他解聘，且2年內不得聘任為教師。

甲男不服提起行政訴訟，辯稱雙方是「婚外情、你情我願」，主張當時是因為女方要對配偶交代才告他，他在刑案中是為了體諒對方才沒爭執事實。他還強調，行車紀錄器錄下的氣氛熱絡，並沒有聽到女方抗拒的聲音，認為處分太重，讓他數十年的公職生涯化為烏有，違反比例原則。

不過，法官勘驗行車紀錄器發現，女方在過程中確實有表達「不能這樣」，且在刑事偵查時，甲男也曾坦承「情不自禁、未經同意」。

法官認為，教師品格應有較高標準，甲男利用權勢與對方不及抗拒之際進行性騷擾，嚴重違反教師專業守則。校方依據刑事判決結果，經性平會與教評會合法程序作成解聘處分，並無裁量逾越或違法情事，因此裁定駁回甲男之訴，維持原處分。

