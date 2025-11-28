色男伸鹹豬手還嗆「妳以為長得很漂亮？」被害女不堪受辱報警

彰化市1名女子被陌生男抓摟肩還被嗆，不堪受辱報警性騷。模擬情境圖。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕1名女子到彰化市某郵局排隊寄信時，竟有1名男子經過時摟抓著她的肩膀說「借過」，女子驚嚇甩開狠瞪，男子竟嗆「妳以為妳長得很漂亮喔？妳是長得多美？」女子覺得噁心快步離開，返家後愈感氣憤與受辱，昨天(27日)向彰化警分局報案，由警方依性騷擾防治法受理，警方指將調閱監視器找出男子身分，再通知到案說明釐清案情。

該名女子在臉書PO文指出，26日去彰化市某郵局寄信排隊時，1名年約65歲的男子從她背後經過，竟摟抓著她的肩膀約1-2秒說著「借過」，她立即甩開氣得看著對方表示，用說的或輕拍就好，為什麼要這樣抓著她的肩膀？讓她感到非常莫名其妙且不適。沒想到男子全無歉意，還在眾人面前來回多次對她說「我是一個老人，妳以為妳長得很漂亮喔？妳是長得多美？」

廣告 廣告

當時女子趕著接小孩，且看到男子越覺得噁心因此趕快離開，回家以後對男子碰觸她身體的行為和說的話，越感不舒服。家人知道後也相當氣憤，因為男子還有可能再去隨意這樣對待下一個人。

女子昨天鼓起勇氣向彰化警分局報案，由警方受理完畢。女子指出性騷擾防治法是保護被害者的，甚至隱藏被害者個資避免被2次傷害，也再次告訴每位平等的男女老幼，大家應該互相尊重、勇敢維護自己的基本權利。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄兩線三星警官被爆性騷摸屁股！女怒檢舉還被警告「官很大」

台男阿布達比轉機遭帶走 妻證實「人在杜拜警局」

史上最大權利車扣押！232輛市值逾億元 重創三環幫非法金源

涉受中方指示、資助幫柯文哲站台 徐春鶯收押禁見

