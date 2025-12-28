色男看守所侵犯舍友！犯後還「聞手指」他被痛醒崩潰怒告

一名男子在看守所被舍友性侵，崩潰怒告。（示意圖／翻攝自pexels）





苗栗看守所發生性騷擾案！小明（化名）與舍友阿志（化名）同住一室，阿志趁小明熟睡時侵犯得逞。事後阿志辯稱是開玩笑，甚至反咬一口，指控小明恐嚇取財。高院審理監視畫面發現，阿志犯行後還「嗅聞手指3秒」，行徑異常，認定其罪行明確，維持原判，判處有期徒刑3年10月。

監視畫面還原案發經過

根據判決書指出，法院調閱監視器發現，案發當晚約21時38分，阿志趁小明熟睡，先用手隔著內褲觸碰其臀部，隨後進行侵犯，小明感到劇痛才驚醒。監視畫面清楚顯示，阿志在侵害後甚至將手指放到鼻子前嗅聞約三秒，行為異常，與小明的證述一致。

小明當下感到十分恐懼，表示：「我當時被痛醒，很可怕，從來沒有遇過這種情形」，事後他還寫紙條向同房舍友求助，並在建議下向看守所管理員報案，由警方受理。法院認定，小明在案發時處於熟睡無意識狀態，無法反抗，因此阿志的行為已構成乘機性交罪。

性侵遭告還不認 下場慘了

高院法官指出，阿志在看守所內趁室友熟睡時實施性侵，嚴重侵犯他人性自主權，行為惡劣。審理中阿志多次否認犯罪，辯稱兩人只是「玩鬧」，僅承認有摸小明臀部，否認以手指侵犯，甚至事後指控小明恐嚇。但監視畫面及其他證據均與其說法不符，法院因此不採信其辯解。

法院強調，乘機性交罪屬刑法明確規範的嚴重犯罪，量刑考量被告責任與受害人受害程度，維持原判為合宜。最終，高院駁回阿志上訴，判處有期徒刑3年10月，全案確定。

