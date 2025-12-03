色男超商緊貼摸背、襲臀 辯妹子可愛想認識

張男在超商內緊貼習臀未成年女學生，辯稱是因對方長得可愛想認識，被新北地檢署依性騷擾罪嫌起訴。示意圖

好噁心！新北市張姓男子，今年7月在三重區某超商內，緊貼1名17歲女學生A女藉機摸背、襲臀，事後還在超商門口堵人，後來被害女學生打電話請友人前來陪同返家後向警方報案，張男到案辯稱是因為看見女學生長得可愛，想認識對方，否認性騷犯行，還稱自己喝了酒失去判斷力推託，新北檢偵結後依性騷擾罪嫌起訴。

今年7月19日晚間10點多，A女獨自前往三重重新路3段的超商購物，排隊結帳時，張男在其身後先用手拿的物品觸碰A女臀部，隨後又將身體往前靠，趁機觸摸其背部及臀部，A女察覺後立即往前閃避，但張男持續逼近，再用左側身體觸碰對方背部、臀部性騷得逞。

A女結帳後離開，沒想到張男隨即追上，並伸手碰觸A女手臂，表示想要認識她，女方驚恐之餘躲回超商，但張男卻持續在店外「堵人」，A女只好打電話請友人前來陪同返回住處。

返家之後A女驚魂未定，告知舅舅遭到性騷擾一事，舅舅立即陪同她前往警局報案，警方受理後循線通知張男到案說明，但他矢口否認性騷犯行，表示只是見A女長得可愛想要認識對方，還辯稱自己因為喝了酒，所以判斷力不足，警詢後依性騷擾罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方認其行為違反《性騷擾防治法》，以性騷擾罪嫌起訴。



