色男邀12歲少女土地公廟「廁所野戰」 詭辯全因一句話露餡

苗栗1名男子，前年約出認識的未成年少女，接近深夜時在一片漆黑的土地公廟公廁內與她2度發生性行為，男子事後詭辯少女記憶混亂云云，稱只有親親抱抱，但雙方對話中一句「也只有兩次啊」露餡，證詞不被法官採信，最後遭判4年10月徒刑，可上訴。

根據判決書，成年男子阿明（化名）透過交友軟體認識年僅12歲的小雪（化名），2023年7月某日晚間10、11時時許，他與小雪跑進某間土地公廟的公廁內，要求女方幫他口愛，雙方並發生性行為。

同月某日同樣時段，地點也是土地公廟公廁，男方再次請小雪幫他口愛，並未違反她之意願對其為性交行為。

小雪家人發現後報案，全案經苗栗地檢署起訴後，阿明辯稱只與小雪見過一次面，僅有親吻和擁抱，否認發生性行為，還稱可能是小雪記憶混淆才以為有見過2次面。

而小雪證詞指出，曾2度與阿明發生關係，並說對方沒有用強暴、脅迫或性交易，法官認為，小雪在偵訊及審理中證言前後一致，也沒有誇大或捏造被告使用強制力，或誇張方式強化受害形象，可信性甚高。

經查雙方對話截圖，小雪曾說「雖然我們出去都在做愛」，阿明一度驚嚇說「蛤」「你跟男生做愛？」「啥小」，小雪則說明「我跟你啦」，阿明一句「也只有兩次啊」卻意外露餡，被認定已承認有發生2次性關係，而且若是如阿明稱只是親吻擁抱，為何不在沒人在的土地公廟前就好，還要進入廁所內甚至不開燈？

最後法院依未滿14歲之女子為性交罪2罪，各判處阿明3年10月有期徒刑，應執行4年10月，全案可上訴。

