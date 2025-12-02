色盲玩家開發獨立遊戲爆紅！用「他看得到的漂亮顏色」製作，美術風格被讚爆
開發者或繪師是色盲、色弱會影響到製作多少常常是個討論話題，由色盲開發者 Arfhis The Wizard 獨立開發超過兩年的作品《Necrowave》在推特上的文章受到玩家關注，他也開發這款遊戲達兩年目前尚未正式上架。
《Necrowave》是一款講述被困在微波爐裡的殭屍的情感生活冒險，戰鬥系統注重策略思考，每個敵人都像謎題，需要玩家解開，而非依靠蠻力擊倒，遊戲中幾乎所有東西都能一擊斃命包括玩家本身，因此謹慎和運用策略思考至關重要。
Arfhis The Wizard 單人開發達兩年的《Necrowave》目前已登上 Steam 頁面但尚未有正式發售日期，目前在個人 patreon 頁面有部分體驗可供下載，該篇因為自己是色盲但仍開發遊戲的推文獲得 150 多萬次觀看，其成人黑色幽默的美式卡通風格令不少玩家期待。
