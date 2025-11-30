色移工性侵女友人 鎖門壓床威脅「不從就殺了妳」

一名越南移工性侵女友人。（示意圖／翻攝自pexels）





台中越南籍移工阿岳（化名）2025年3月間，與2名友人聚會飲酒後，趁男性友人離開機會，先強鎖房門再壓制女性友人小欣（化名），威脅「不願就殺了妳」性侵得逞。高院日前駁回上訴，維持一審3年6月徒刑。

判決書指出，阿岳一行3人從晚間8點多飲酒到深夜11點後，男性友人因醉意先行離開，但等小欣也表達想離開返家時，阿岳竟鎖住房間、搶走小欣手機，再將小欣強壓在床上猥褻。小欣雖極力反抗，但阿岳威脅「如果妳不願意的話，妳知道我會殺妳，知道嗎」、「妳不要就該死」，因房內有水果刀，最後慘遭侵害。小欣隔天清晨5點利用阿岳熟睡機會，找回手機傳訊請友人報警，全案進入司法程序。

阿岳全盤否認性侵，辯稱兩人合意發生性行為，並指保險套是小欣自備、小欣的受傷位置證詞與驗傷不符，還反控小欣因為他拒絕借錢，而做出報復行為。一審法官審酌相關證據、證詞，認定阿岳有性侵事實，判處3年6月徒刑，執行完畢後驅逐出境。

阿岳不服提出上訴後，高等法院台中分院延續一審法官判決，認定阿岳違反小欣意願，強迫發生性為，駁回阿岳上訴。全案仍可上訴至最高法院。





