色老闆襲胸打屁股辯「測試聽話度」 女員工到職4天暴瘦20kg身心崩潰

台中市潭子區一名企業老闆被控以教導新人、測試服從性為由，對剛到職僅四天的女員工連續實施性騷擾與強制猥褻。狼老闆要求女方翹高臀部接受「打屁股」處罰，更伸手進內衣襲胸，導致女方身心崩潰，罹患創傷後壓力症候群，暴瘦20公斤。刑事部分，高等法院台中分院日前依違反性騷擾及強制猥褻罪，分別判處8個月徒刑及1年2個月徒刑。民事部分，狼老闆應賠償40萬元。

判決書指出，女員工2023年3月13日到該企業社任職，不料上班首日，老闆便以教導商品位置為藉口，在倉庫內對其摸臀、觸碰大腿內側與胸部。老闆見女子不敢大聲反抗，更變本加厲，藉口女子拿錯貨物，強迫其翹高臀部供其「打屁股」處罰。

隨後數日間，老闆行為愈發大膽，多次強抱女員工、搓揉其私密部位，甚至強抓女方的手觸碰其生殖器。女員工到職第五天不堪折磨哭求離職，老闆竟在辦公室結算薪水時，再度將手伸進其內衣襲胸，並大言不慚地教訓道「所有應徵者只有妳眼睛看著我說話」、「這是要測試妳是不是聽話的員工」。

女員工事後勇敢報案，並出示醫療鑑定證明其因本案出現重度憂鬱、失眠及逃避人群等症狀，體重甚至劇減20公斤，出庭時仍因恐懼而不斷發抖落淚。

面對指控，老闆在庭上仍極力撇清，辯稱該女員工手臂有刺青，直覺對方是「流氓、壞人」，且工作表現不佳，自己不可能去摸她。至於女方上衣驗出其DNA，他竟辯稱是碎唸時留下的「唾液」。

法院調閱證據發現，老闆曾在面試時宣稱「倉庫空間小，一定會有身體接觸」，顯示其早有預謀，且鑑識報告與受害者證詞高度吻合，不採信其辯詞。

法官認定被告身為雇主，竟利用權勢與測試聽話等謬論，多次密集對被害人實施猥褻與騷擾，嚴重侵害其貞操權與性自主權，造成其精神巨大痛苦，故判決應負賠償責任。

台中地院依強制猥褻罪判處老闆1年6個月徒刑。案經上訴，台中高分院認為部分行為應屬性騷擾罪，採分論併罰，改依3個性騷擾罪各判3個月，合併執行8個月，准予易科罰金；強制猥褻部分則判刑1年2個月，須入監服刑。

民事賠償部分，女員工主張貞操權受侵害，求償100萬元。台中地院審酌兩造身分、經濟能力及加害程度，判處被告應賠償40萬元，被告不服提出上訴，近期遭二審駁回，民事賠償部分亦告確定。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



