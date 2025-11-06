色膽包天！會議室性侵女客服 男經理判賠86萬、還要坐牢

某公司一名黃姓男經理涉在公司會議室與茶水間先後性侵與性騷同公司的一名女客服助理，民事部分，台南地院判黃男要賠86萬元給女客服。示意圖。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕在某公司擔任區經理的黃姓男子，有一回以要彌補同公司1名女客服助理在過年賭輸錢為由，竟在公司會議室強脫女方褲子以手指性侵與舔吻下體，後有人要開辦公室門，黃男才作罷；當天中午，黃又趁機摸女客服腰部性騷擾。事後女客服向公司同事、男友親人反映這事，決定不姑息提告，台南地院重判黃男要賠86萬元給女客服。

受害的女客服控訴，2023年2月18日上午10時，公司辦公室內只有她與黃男兩人，當時黃男藉故問她過年時與同事賭博的輸贏問題、表示願補償她賭輸的損失。黃男突然抱住她、拉進辦公室旁的會議室，並關閉大門。

廣告 廣告

接著，黃男強行解開女客服褲子鈕扣並強脫下褲子與內褲，把女客服壓制在會議桌上，以手指侵入及用嘴舔吻女方的下體。黃男兩度想用自己的「那話兒」侵入女方下體，但因女方奮力反抗、未能得逞。後來疑有人要打開辦公室的門，黃男嚇到、放開女客服，女方趁隙逃離會議室。

同日中午12時許，黃男見女客服獨自在公司茶水間、又趁女方不及防備，從後方環抱摸女方的腰部性騷擾。

黃男辯說，當天與女客服只有兩度擁抱、沒有女方所指控的性侵行為，對女客服雖有性騷擾，但對方求償金額過高。

一審民事法官審指，案發後，女客服有以電話聯絡公司其他同事述說遭黃經理性侵非禮之事、受害人還曾爆哭；女客服也把這事告知男友與其母親，男友回訊說「若姑息會讓事情越來越糟」；她打電話對母親說此事時，說沒幾句話就爆哭。案發後隔天，女客服就向警方報案。

法官並說，事後，受害女客服持續接受心理諮商，心理師評估她符合創傷後壓力症候群的診斷症狀，因此可認定女客服確遭受黃男的性侵與性騷，考量女方受害痛苦情形、已退休的黃男否認犯行、惡性重大，判他應賠償86萬元給女客服，還可上訴。

此案在刑事部分，一、二審都以強制性交罪判黃男4年6月徒刑，目前上訴三審中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

桃園南門市場暗夜大火 精華區幾全毀 短期恐難營運

太子集團CFO爆乳助理掀熱議！ 劉純妤自爆常處理「特別任務」

南方澳進安宮3千萬珠寶被盜！2嫌落網 失竊財物全數追回

欲哭無淚！ 桃園南門市場火燒4小時 豬肉攤商嘆︰疫情改賣鴨又遇大火

