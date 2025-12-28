色警超商偷拍人妻群底 發毒誓「有拍被車撞」 警界疑隱匿色警身分

台南楊姓警員被控在超商趁著女性民眾取貨時，持手機偷拍對方群底。示意圖。取自免費圖庫pixabay

台南市第三警分局楊姓警員被控日前在超商趁著女性民眾取貨時，大膽將手機伸入對方裙底偷拍，更令人傻眼的是，該名警員當場被逮後，竟還面不改色發毒誓稱「如果有拍我出去被車撞死」，隨後轉身躲進廁所疑似刪修證據，甚至連被害人至今不知道色狼身分竟是現職警察。

事發後，楊員所屬的第三警分局與偵辦的永康警分局態度低調，但被害人是在調閱監視器確認楊員有「伸機」動作後，才憤而提告妨害秘密與性騷擾。儘管證據顯示有偷拍行為，楊員仍堅決否認，檢方訊後已將他無保請回，並查扣手機送交數位鑑識還原。



這起離譜案件發生在12月下旬，30多歲楊姓警員休假、身著便服在永康區某超商內尋找獵物。一名人妻到超商櫃檯取貨，楊員先藉故問問題為由，刻意貼近對方，人妻感到不自在猛然轉頭，驚見楊員竟將手機鏡頭朝上，直拍她的裙底。人妻當下反應極快，立刻緊抓楊員手臂並大聲質問，要求查看手機自清。

不料，楊員展現「影帝級」演技，大喊「如果有拍，我出去被車撞死」，一邊發毒誓否認，一邊趁亂掙脫拉扯，隨即衝進超商男廁反鎖，直到店員與獲報警力趕抵後才現身。警方第一時間檢視手機，並未發現偷拍影像，但人妻質疑證據早已在廁所內遭楊員刪除滅證。更可惡的是，被害人迄今仍不知道偷拍狼是現職警員。

據悉，楊員早已是警界「老鼠屎」，他從警超過10年，雖然表現平平，但過去就曾因對女同事講話靠很近，遭投訴性騷擾，最後被所長報請調動到郊區「沒有女警」的派出所任職，沒想到如今竟變本加標，將歪腦筋動到一般市民身上。

台南市警局對外宣稱將秉持警紀警辦、不護短的立場，若違法屬實將依警察人員獎懲標準記大過甚至研議免職。但警方第一時間未主動向被害人揭露嫌犯身分，難免讓人質疑是否有「官官相護」之嫌。



