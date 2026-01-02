色運將KTV見酒醉女 竟把她拖到廁所性侵！判刑出爐

基隆一名女子到KTV喝酒遭陌生男子撿屍。（示意圖／翻攝自pexels）





基隆一名女子小花（化名）與友人到KTV唱歌、喝酒，沒想到一名計程車司機吳姓男子，趁小花酒醉、意識不清時，將她帶到廁所並強行發生性行為。基隆地方法院審理後認定吳男犯乘機性交罪，依法判處有期徒刑5年6月。

計程車司機站KTV旁趁機撿屍

判決書指出，吳男與小花素不相識，也並非同一群朋友，僅是站在KTV旁邊觀望，113年4月1日清晨6時34分左右，小花因飲酒過量，在基隆某KTV電梯口步伐搖晃、無法自行行走，吳男在一旁見狀，攙扶小花至二樓廁所，並趁小花無法抗拒之際與她發生性行為。

廣告 廣告

事發後，小花雖然對當時的經過記憶不完整，但仍隱約回想起有人觸碰、侵犯她的身體，甚至感受到被抱住和撫摸，卻無法辨識加害者，只記得對方穿著黑色衣物。隨後，她立刻向警方報案。

色司機辯稱兩情相悅遭打臉

對此，吳男辯稱，小花當時意識清楚，且甚至主動親吻，因此否認強制性交之行為。法庭審理時，小花指出，案發前她與朋友在附近卡拉OK包廂唱歌、喝酒，喝到半夜已感到茫然，不清楚如何離開，等她再次醒來已經被帶到KTV。

法院調閱監視器畫面，發現小花在電梯口前嘗試開門、身體搖晃、靠牆支撐，吳男見狀上前攙扶，過程中三度幾乎讓小花跌倒，最後將她帶到二樓廁所。法官認為，吳男明知小花酒醉、無法抵抗，卻仍利用她的無助實施性行為，顯示其犯意明確，與被告辯稱的「合意性交」不符。

在場的其他人也證稱，當時小花已醉到幾乎無法自行行走，他們原本只是打算先將她帶到KTV，等酒醒後再送她回家。小花整晚都在包廂裡休息，天亮後才發現她失蹤，手機和包包也不見了，這些證詞足以證明，案發時小花確實處於酒醉、意識不清的狀態。

法院指出，吳男的行為完全不尊重小花的性自主權，造成小花精神及身體上的重大傷害，並認定被告犯刑法第225條第1項乘機性交罪，考量被告雖已婚、家境及學歷情況，但犯行嚴重，對受害人造成二度傷害，因此量處有期徒刑5年6月。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

男以言喻！3醉男信義酒吧外遭撿屍 連錢都被偷

會計師形象大崩壞 聚餐後竟「撿屍」正妹OL

日本「空手道男神」性侵酒醉女 不認罪遭判刑3年

