國立苗栗高中美術班二年級學生許采妮在財政部中區國稅局苗栗分局一樓藝文空間舉辦個人畫展「色采拾光‧許采妮畫中之境」（見圖）。本次展覽展期自十二月十九日至一一五年二月二十六日，亦為許采妮人生中的首場個人畫展，展現其多年來在藝術學習與創作歷程中的重要成果。

本次展出作品多為其成長過程中具代表性的創作，包含多件歷年參加學生美術比賽之得獎作品。其中作品〈染烏‧汙染〉，曾榮獲一一0年全國學生美術比賽國中美術班組平面設計類特優，展現其對環境污染議題的深刻關懷與藝術轉化能力。

廣告 廣告

許采妮的創作主題聚焦於環境保護、社會議題與人文關懷，作品不僅追求視覺表現，更透過畫面引導觀者思考、對話與提問。她表示：「這次辦展的真正目的，不是炫耀，而是分享。希望讓最純粹的自己被看見，也讓曾經陪伴我成長的所有力量，能被我真誠地回以感激；更期待每一位走進展場的人，都能在這些畫裡，找到屬於自己的那一道光。」

苗栗高中校長巫正成表示，藝術是一種理解世界與認識自我的重要方式，學校長期致力於培養學生以藝術回應生活、關懷社會的能力。