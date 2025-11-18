色阿公照顧稚齡孫女2度性侵猥褻 她長大報警曝光獸行討公道 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

彰化一名阿公級的男子阿松（化名），利用照顧年幼外孫女的機會，竟2度伸出淫爪，對孫女猥褻及強制性交得逞，孫女遭侵犯後身心受創，但對這段過往始終無法抹去記憶，後來隨著年齡增長，決定報警提告。全案經法院審理後，阿松也坦承犯行，並保證絕對不會再犯，不過仍遭法院判處有期徒刑6年6個月，但全案仍可上訴。

判決指出，2018年9月至2019年9月間，受害的孫女仍是稚齡階段，60多歲的阿松因賦閒在家，所以也幫忙照顧孫女，但卻利用他與孫女獨處的機會，2度在住處房間對孫女強制性交，孫女直到多年以後才告訴父母，此事才曝光，決定提告。

彰化地院審理後認為，阿松利用是外公身份、年齡與孫女差距相差超過60歲，卻在孫女獨處房間時犯案，明顯營造「難以抗拒情境」，因此依「對未滿14歲女子強制性交罪」判刑。

合議庭判決理由指出，阿松所犯強制性交罪原本法定刑為7年以上有期徒刑，但考量他偵查初期即坦承犯行、無性侵前科，依刑法第59條「情輕法重」規定減刑，最終依強制猥褻罪有期徒刑3年6個月，強制性交罪有期徒刑5年6個月，合併應執行6年6個月。

彰化地院強調，阿松身為祖父本應保護孫女，卻為滿足私慾利用年幼孫女對親情的依賴，行為嚴重違反倫常，但考量他坦承犯行且年事已高，給予適當刑度，期望司法判決能還給受害者公道，也提醒社會大眾正視兒少保護的重要性。

照片來源：翻攝畫面

【保護被害人隱私，避免二度傷害、尊重身體自主權，請撥打110、113、性侵害就是犯罪，請撥打110、113】