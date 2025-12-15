色阿北看診露鳥！12分鐘「自摸3次」噁問6歲女童：要不要摸 下場慘了

記者羅欣怡／桃園報導

桃園黃姓男子今年（2025）2月前往龜山一間復健診所治療時，因打手遊遊戲，看到畫面中角色穿著裸露一時「性」起，短短12分鐘內，對正在看書的6歲女童露鳥3次，還噁問「要不要摸」，檢方依法起訴。桃園地院審結，將黃男依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年8月，可上訴。

判決書指出，黃男在復健診所候診時，發現女童身邊沒有大人，接續在該診所內廁所前及書櫃前露鳥，還故意和女童對話，讓女童注意到自己的猥褻動作，黃男甚至開口問「要不要摸」，女童父親隨之報警。

開庭時，黃男坦承確實有在診所露下體，但不是針對女童，而是要給「護理師」看，法官查看診所監視器，發現黃男猥褻行為時，周遭並無其他人經過，認定黃男就是「以大欺小」，再加上女童也證稱：「感覺很奇怪，想說為什麼要這樣子；我覺得被欺負，被告（黃男）應該要進步一點」等語，顯然已違反女童的性意願，並將她當作性客體滿足自身性慾。

法官審酌，黃男身為成年人，明知被害人不滿7歲、心智尚未成熟，卻為滿足私慾而違反女童的意願進行猥褻行為，嚴重影響她的身心與人格發展；考量黃男僅承認裸露行為，否認強制猥褻，迄今未能取得被害人及家屬諒解，綜合其犯罪動機、手段、所造成的損害，以及素行與生活狀況，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年8月。

