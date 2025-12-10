色鬼硬上醉女強行襲胸！摸到「下身1物」竟嘆可惜

社會中心／楊佩怡報導

KTV是台灣人最愛的娛樂活動之一，無論想慶生、聚會或工作應酬都很適合，每逢颱風假到來更是預約全滿，由此可見國人的熱愛。不料，一名男子（化名小明）因未受邀參與女性鄰居小美（化名）的夜唱聚會，竟在散場後藉故奪走小美的隨身物品，並一再糾纏，最終尾隨小美返家，趁其醉酒偷摸小美身體；正當小明碰觸她私密處時，摸到「這一物」，哀嘆一聲「可惜」後離開現場。最終，法院依《強制猥褻罪判》將小明判有期徒刑11月。

小明未受邀卻跑到小美的KTV聚會，企圖對小美做出不軌之事。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

根據判決書內容，事件發生在2024年11月3日深夜，小美主辦KTV 夜唱聚會時，未受邀參加的小明不請自來。聚會散場時，小明卻意圖不軌，先一步取走小美的隨身包包及手機，想送其回家。小美婉拒小明，並轉往友人家留宿。小明見小美沒回家，竟持續以小美手機撥打電話給友人，不斷糾纏要求將小美送回社區。小美友人最終不堪其擾，將小美接回社區。

小明將喝醉的小美撲倒在床，強行摸胸、摸下身私密處。（示意圖與本事件無關／翻攝畫面）

小美返抵社區後，小明假藉幫忙開門，竟順勢尾隨小美進入其住處。小美因醉酒想休息，要求小明離開並躺到床上準備就寢，但小明沒有照做，反而將小美撲倒在床上，強行按住其肩膀，並襲胸得逞。正當小明向下伸入內褲內強摸私密處時，他發現小美來月事，才罷手離去。不僅如此，小美供稱當時小明得知她來月事時，竟哀嘆一句「很可惜」，甚至還跟小美說「這是我們之間的秘密、不要跟別人講」，相當惡劣。

小明發現小美來月經，竟哀嘆一聲「很可惜」便罷手，但他事後卻和小美說「不要跟別人講」。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

經法院審理後，認定小美的證詞不論是時間、地點或方式均前後一致、具體詳盡，且友人的證詞可佐證小明的「強行送回、不斷糾纏」等異常行為。小明雖然承認當晚夜唱並曾將 小美帶回住處，但全程否認強制猥褻犯行。法院認定，小明僅為滿足一己私慾，漠視他人身體自主權，且犯後否認犯行，未與被害人達成和解，故犯行確；並依《強制猥褻罪》判處小明有期徒刑11月，可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

