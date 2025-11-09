「色」影師新開火鍋店 正妹友人捧場遭韓國燒酒＋啤酒泥醉後性侵判4年

記者莊淇鈞／新北報導

新北市1名擔任攝影師的臧姓男子，2023年出資開了1家火鍋店，開幕時邀請了正妹友人小潔（暱稱）參加，豈料卻慘遭臧男疑似設局，讓小潔陸續喝了韓國燒酒和啤酒後泥醉撿屍，趁機帶回家中性侵得逞，過程中儘管小潔曾數度清醒，並且喊出「不要」等話語，臧男因犯後矢口否認犯行，辯稱一切都是小潔主動自願發生關係，法官不採信臧男說法，新北地院日前依強制性交罪判臧男4年有期徒刑，可上訴。

判決指出，擔任攝影師的臧姓男子2023年跨行出資在新北市經營火鍋店，當年12月14日晚上6時舉行開幕儀式，邀請了1名正妹友人小潔當晚7時許餐敘捧場，席間小潔喝了韓國燒酒和啤酒，大約晚上9時多快10時，店裡客人和員工都離開了，臧男說要再去拿酒時，小潔稱喝多了，說要離開去北市西門町找朋友，臧男也表示要打烊休息，請小潔等他一起離開。

2人離開火鍋店，小節因喝了混酒泥醉，只記得叫計程車要去西門町，但依稀只記得臧男好像壓在她身上性侵，雖然小潔曾數度清醒說「不要」，但隨即又昏睡過去，等清醒時已是隔天12時許，且醒來地點竟是臧男位於中和住處房間床上，走出房間看見臧男人在客廳，覺得情況不對勁，但又幾乎毫無記憶，藉口回家匆忙離開，後來越想越不到就向警方報案求助。

臧男在警詢、檢方偵查和法院審理時，均矢口否認犯行，辯稱當天小潔來到他家後，2人一起看了影集、喝了飲料，接著便開始親吻、發生性行為，且小潔還很主動，強調2人確有發生性行為，是雙方你情我願，並未以暴力強迫。

法官檢視2人及小潔與友人的對話紀錄，小潔曾問「是你把我帶去你家的？」，臧亦回以「嗯」，予以默認，還問說，「怎麼辦，妳有吃藥嗎？事後避孕藥有吃嗎？是不是有時效嗎？48還72小時，我不清楚。」、「抱歉，那妳有什麼打算」。

新北地院審理時，法官不採信臧男的說法，認定小潔因酒醉後原欲搭乘計程車至西門町找友人碰面，但因酒醉在車程途中昏睡，遭同車臧男改載返家乘機性侵，日前依依強制性交罪判刑有期徒刑4年，全案仍可上訴。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

