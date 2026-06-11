艸雨田舞蹈劇場登愛丁堡藝穗節 竹縣文化局授旗

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣文化局表示，艸雨田舞蹈劇場將代表台灣參加英國愛丁堡藝穗節「台灣季」演出，今天授旗給表演團隊。

新竹縣文化局資料指出，艸雨田舞蹈劇場去年獲國家文化藝術基金會肯定，成為新竹地區首支入選Taiwan Top舞蹈類團隊，並通過文化部評選，將代表台灣參加英國愛丁堡藝穗節「台灣季」演出。

新竹縣文化局今天授旗給艸雨田舞蹈劇場，團長王羽靖現場表示，於2026年8月前往英國，在蘇格蘭國家舞蹈中心（Dance Base）展開為期1個月、共22場次的演出。

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艸雨田舞蹈劇場透過文字表示，英國愛丁堡藝穗節「台灣季」今年已邁入第13年，是台灣表演藝術躍上國際的重要平台，參選團隊須先經藝穗節合作場館及專業策展人進行初選，再由文化部邀集專家學者複選。

艸雨田舞蹈劇場指出，此次赴英演出的台法國際共製作品「親密近地」（Proximities），作品探問人與人之間、以及個體與群體間的關係，引發民眾思考人際關係中的疏離與親密；曾於2024至2025年間赴新加坡、寮國等展演，並於2025年完成台北、台中、新竹巡迴共12場演出。（編輯：張銘坤）1150611