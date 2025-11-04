艾兒芬妮參演《終極戰士：殺戮星球》擠掉一位重要角色 導演認「放棄讓她回歸」
科幻電影《終極戰士：殺戮星球》日前在洛杉磯舉辦首映會，主角迪米崔柯洛艾馬泰米、艾兒芬妮及導演丹崔克坦伯格皆出席。
丹崔克坦伯格先前接受《ScreenTime》採訪時透露，在2022年《終極戰士：獸獵者》大獲成功後，將系列帶往了一個截然不同的方向，像是《殺戮星球》曾一度考慮讓《獸獵者》女主角娜魯（Naru）回歸。
娜魯曾是核心搭檔人選
導演丹崔克坦伯格向《ScreenTime/Dexterto》透露，他一度考慮讓安柏米桑德（Amber Midthunder）飾演的娜魯回歸，與終極戰士「德克」搭檔出演《終極戰士：殺戮星球》。娜魯是《獸獵者》中的主角，在1719年的大平原上成功擊敗了一名終極戰士並倖存。
丹崔克坦伯格表示，他曾設想讓娜魯和德克成為《殺戮星球》的核心搭檔，但在確認了由德克和艾兒芬妮（Elle Fanning）飾演的仿生人「提亞」擔任主角後，他最終放棄了娜魯回歸的計畫。他說：「在決定是提亞之前，我確實考慮過娜魯和德克的搭檔。但後來我想，這樣我就沒有實現我一開始的前提了：我真的很想實現讓終極戰士作為主角且電影中沒有人類的前提。所以我想，或許在更往後的系列中，我們可以（讓娜魯）做一些更酷的事情。」
堅持終極戰士為主角有前提
儘管娜魯不是《殺戮星球》的主角，但丹崔克坦伯格顯然有讓她在未來回歸的長遠想法，並且已經在動畫片《終極戰士：時空獵襲者》（Predator: Killer of Killers）埋下伏筆。
在這部動畫電影的結尾，娜魯被終極戰士以靜止狀態囚禁著，證實了她在《獸獵者》結尾後被捕。目前尚不清楚終極戰士對娜魯、以及《終極戰士2》中的哈里根、《終極戰士》中的達奇最終有何計劃，但《殺戮星球》的故事線暗示德克和提亞的敘事可能會有助於解答這些問題。儘管《殺戮星球》的背景設定比以往任何一部《終極戰士》電影都要遙遠，這些角色仍可能被接到到德克和提亞的時間線。
