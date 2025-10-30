艾兒芬妮打破文藝女神標籤 加盟《終極戰士》 ：不想被商業片綁住

科幻驚悚片《終極戰士：殺戮星球》近日在倫敦舉行首映。首次加盟科幻片的演員艾兒芬妮（Elle Fanning）對此表示相當興奮。她坦言過去多演出文藝片，但這次被好導演、好故事吸引，決定參與這部大規模的科幻題材。她承認，過去是「不想被所謂的商業電影綁住」。

艾兒芬妮透露，她被《終極戰士：殺戮星球》的創新所吸引。她認為這部新作與《異形》有部分的聯動，這也解釋了她所扮演的生化人為何還能有情感流露，能讓觀眾產生共鳴。

除了向原版電影致敬，艾兒芬妮也指出新作有不少突破，其中一個令人意外的元素是「喜劇成分」。她說：「雖然大家都沒想過，但是這次《終極戰士：殺戮星球》有些喜劇的成分，大家到時候看到都會忍不住笑出來，我覺得這是好事。」

再次執導《終極戰士》系列的導演丹崔克坦伯格（Dan Trachtenberg）表示，他在新作中將這個經典角色塑造得「有血有肉」，但也「更威風凜凜」，並加入與各種怪物的「大亂鬥」。

他強調：「我們想要帶給觀眾超乎想像的大銀幕體驗！」誓言要讓這部科幻驚悚片在動作和視覺上都達到新的高度。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導