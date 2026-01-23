艾兒芬妮首入圍奧斯卡 驚喜到無法呼吸

第98屆奧斯卡獎日前公布入圍名單，已在台上映的挪威電影《情感的價值》再獲奧斯卡最佳影片、最佳國際電影等9項大獎提名，入圍名單公布時，入圍最佳女配角的美國女星艾兒芬妮 ，立刻尖叫、放聲大哭，還不停問媽媽和外婆「我是在做夢嗎？」甚至震驚到「無法呼吸」。艾兒芬妮與家人一起看直播，最後大家哭成一團，這也是她從影25年以來，首度獲得奧斯卡提名。

另一位女星英嘉伊布思朵特李拉歐斯名字緊接出現時，連她自己都沒聽清楚，直到旁人瘋狂擁抱她，才知道自己也入圍最佳女配角，英嘉淚流滿面形容這像是一場「發生在烏托邦的夢」；《情感的價值》演員包括女主角蕾娜特萊茵斯薇、男配角史戴倫史柯斯嘉也都入圍。

廣告 廣告

尤沃金提爾除了對自己入圍感到開心，更盛讚他出色的演員們，「整個家族都入圍，讓我感動得不得了」。尤沃金提爾坦承劇本是為史戴倫史柯斯嘉、蕾娜特萊茵斯薇量身訂做，他感謝他們的勇敢，願意為電影「展現脆弱一面，做出冒險的一躍」。

此外，提摩西夏勒梅再以《橫衝直闖》3度入圍奧斯卡影帝，其演技獲得小勞勃道尼的強力背書，小勞勃道尼直言：「這是足以定義這個十年的電影，而他的演出則將定義一整個世代。」