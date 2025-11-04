艾兒芬妮首戰科幻片《終極戰士：殺戮星球》

科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》將於6日在台上映，本片由丹崔克坦伯格籌備了3年，回歸執導，並由艾兒芬妮主演，4日台灣片商舉辦媒體試片，全場驚呼連連，大讚高潮迭起絕無冷場；另也於同日發布幕後花絮，以及精彩片段搶先看。

平時多演出文藝片的艾兒芬妮，這回首度挑戰科幻動作片飾演仿生人，甚至還需一人分飾兩角，不過對此她卻表示，一人分飾兩角其實沒有那麼困難，「我從沒有在同一天內演過2個角色，所以更可以集中在角色上面，導演真的幫了很大的忙，讓它變得相當有趣。」

從加碼公布的最新精彩片段「歡迎來到死亡星球」揭露終極戰士身處絕地險境，如同樹藤的怪物不斷侵襲他、對他死纏爛打，在觀眾心中一直所向披靡的終極戰士，沒想到身陷混戰，一度被壓著打，讓他在初次來到星球上就飽受摧殘。

而最新幕後花絮可見導演丹崔克坦伯格把終極戰士塑造得有血有肉，也更威風凜凜。正如導演所說：「我們想要帶給觀眾超乎想像的大銀幕體驗。」

外媒同步給予本片盛讚好評：「導演丹崔克坦伯格是《終極戰士》系列的開拓者，打破本系列原有界線，將動作恐怖類型轉換成科幻冒險。」