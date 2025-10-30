艾兒芬尼回歸仙氣本色 《終極戰士：殺戮星球》展現更多驚喜

艾兒芬尼（右）穿著Coach特製白色皮夾克、配戴《終極戰士》片中的徽章，與紐西蘭演員迪米崔柯洛艾馬泰米（左），以及《終極戰士：殺戮星球》外星掠奪者戴克（中），一起於倫敦首映紅毯亮相。（二十世紀影業提供）

在倫敦舉辦首映的《終極戰士：殺戮星球》（Predator Badlands），揭開了電影劇情的神秘面紗。女主角艾兒芬尼（Elle Fanning）也回歸她的仙氣本色，跟劇中扮演外星掠奪者的迪米崔柯洛艾馬泰米（Dimitrius Schuster-Koloamatangi），展露他們的真面目。

過去演了不少文藝片的艾兒芬尼，對於一腳踩進科幻動作片類型，表示相當的興奮，「我以前沒有機會參與這樣大規模的科幻題材，我不想被所謂的商業電影綁住，但要知道，成功的電影就是需要一個好導演、好故事，自然會有魔法發生，這部片就是最好的例子。我想這系列的粉絲也沒看過《終極戰士：殺戮星球》這樣的場景設定，我想這也是驚喜的一部分，希望觀眾也都會喜歡，因為是全新的電影。此外我們也跟《異形》有部分的聯動。這可以解釋我扮演的生化人為什麼還能情感流露，觀眾也會跟她產生共鳴。」

除了繼承《終極戰士》系列電影的動作場面，她也表示這部片不光只有跟原版電影致敬、延續系列電影的精神，還有些突破，「雖然大家都沒想過，但是《終極戰士：殺戮星球》有些喜劇的成分，觀眾都覺得這不過就是動作片，不過其實大家到時候看到都會忍不住笑出來。我覺得這是好事。」

來自紐西蘭的迪米崔柯洛艾馬泰米，在本片扮演外星掠奪者戴克，也跟這系列電影的前輩一樣，都在重重特效化妝後上陣、進行各種激烈的動作場面。他說，「這個外星掠奪者戴克可以說是家族成員當中最瘦小的一個，我想觀眾會很驚訝，《終極戰士》系列從來沒有以外星人的角度來敘述整個故事。」

從拍攝角度來看，他承認全副武裝、加上特效化妝後，開拍動作場面，一點也不容易，「因為穿上全部特製服裝後，已經汗流浹背，還得戴上特製的隱形眼鏡，導致視線模糊，也限制了我的動作範圍。但這樣做可以替故事增添真實性。因為《終極戰士》系列一直以來，都是靠實景特效演出聞名，每一部都是由真人扮演外星掠奪者，讓劇情更貼近現實，觀眾會很喜歡的。」

導演丹崔克坦伯格。（二十世紀影業提供）

導演丹崔克坦伯格（Dan Trachtenberg）繼大獲成功的《終極戰士：獸獵者》（PREY）後，再次回歸執導《終極戰士：殺戮星球》，「我已經籌備了3年，希望能讓粉絲看到我們精心製作的成品。」至於如何跟系列電影銜接，他表示這一回不光只是延續同一個世界觀，「這是一部完全不同的類型作品，是大型動作冒險片，甚至帶有搭檔喜劇的成分，但在動作場面上又比任何前作更具規模。」

《終極戰士：殺戮星球》將於11月6日，同步推出多種特殊規格放映版本，包括；IMAX、Dolby Cinema、4DX、ScreenX等。預售票也規劃贈送多款特製A3海報，值得影迷搶先行動收藏。

