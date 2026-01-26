艾利森致力二軌外交 減少誤解誤判

哈佛大學甘迺迪學院教授艾利森（Graham Allison）是知名國際關係學者，他2012年曾提出「修昔底德陷阱」一詞，即指一個新崛起的大國，必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然會回應這種威脅，這樣戰爭將變得不可避免。此概念來自《伯羅奔尼撒戰爭史》作者修昔底德的名言，「伯羅奔尼撒戰爭的無可避免，肇因於斯巴達對雅典崛起的恐懼。」艾利森認為，美中關係可能正面對此一階段。

艾利森來自北卡羅萊納州，擁有哈佛歷史學士、牛津大學哲學、政治學與經濟學碩士，在哈佛修讀政治學博士學位期間，師承美前國務卿季辛吉。雷根總統時期，艾利森曾任國防部長的特別顧問，爾後在柯林頓政府擔任國防計畫助理部長，更是五角大廈多任部長的國防政策委員會成員。

作為甘迺迪學院創始院長，艾利森在哈佛任教已有50年。直至2017年擔任「貝爾佛科學暨國際關係研究中心」主任，該中心被評為全球「第一大學附屬智庫」。

自1970年代以來，艾利森一直是美國國安和國防政策領域的重要分析家，尤其關注核武和恐怖主義議題。他也因對官僚機構決策分析，特別是危機情境下的決策過程研究而聞名。他與桑頓合著《外交政策再思考》1976年出版，更對卡特政府的外交政策產生深遠影響。

此外，艾利森致力於「二軌外交」，他2024年接受「中國人民外交學會」專訪時曾指出，「我相信人民外交。我相信，透過建立中美兩國領導者之間的關係，我們可以最大限度地減少誤解誤判，這些誤解誤判，歷史上經常導致國家間進行不必要的戰爭。」