艾力克斯主持「獎金最大」尾牙！老闆狂加碼百萬紅包 總現金高達2700萬

【緯來新聞網】適逢歲末年終，許多公司都會舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。藝人艾力克斯（Alex）28日和有「最正啦啦隊女神」之稱的Yuri（陳洛心）一起主持尾牙，結果加碼獎金讓人目瞪口呆，直言是2026最誇張的尾牙，因為老闆出手大方，讓他許願「我要這種老闆！」

艾力克斯昨天與Yuri陳洛心主持尾牙。（圖／翻攝自艾力克斯 Alex臉書）

艾力克斯分享昨天與Yuri陳洛心主持的「獎金最大」的尾牙，他穿著一襲天鵝絨西裝外套，搭配黑色領結，展現成熟穩重的感覺；Yuri則穿一套平口禮服，剪裁將窈窕曲線都襯托出，大紅色顯得喜氣洋洋。

艾力克斯直呼是「獎金最大」。（圖／翻攝自艾力克斯 Alex臉書）

艾力克斯在社群平台分享，這是他主持2026最誇張的尾牙，因為公司超大手筆，最後加碼101萬的紅包，而且不是1包，而是2包。這還不算什麼，更扯的是董事長和總經理再加1包，金額高達218萬。



艾力克斯坦言，這是他尾牙看過最大的紅包數字，驚呼：「CRAZY！」全場也陷入瘋狂之中，這場尾牙光現金就抽了2700萬，而且還有超多獎品，讓他羨慕不已，許願想要這種出手闊氣的老闆。

表演嘉賓超豪華。（圖／翻攝自艾力克斯 Alex臉書）

文末艾力克斯也標註，他主持的是IC設計公司「慧榮科技」的尾牙，表演嘉賓十分豪華，包括盧廣仲、孫盛希，以及女團GENBLUE幻藍小熊。

