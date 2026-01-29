艾力克斯主持IC大廠尾牙「1人獨得218萬」全場瘋了

艾力克斯主持科技業尾牙。（圖／翻攝自艾力克斯 Alex臉書）

年終尾牙季進入最熱鬧階段，各大企業比拚獎金規模，其中科技業再度刷新外界想像。主持人艾力克斯今（29）日在臉書分享，28日與啦啦隊女神Yuri（陳洛心）共同主持科技公司尾牙，整場活動從表演卡司到抽獎內容都相當豪氣，讓他忍不住形容這場尾牙堪稱「2026年最誇張的一場」。

艾力克斯透露，當晚舞台節目星光熠熠，邀來金曲歌王盧廣仲、金曲歌后孫盛希，以及人氣女團GENBLUE幻藍小熊輪番演出，不過真正掀起全場高潮的，則是抽獎加碼橋段。一開始公司便送出高額紅包，隨後更追加兩包各101萬元的現金獎，現場氣氛瞬間沸騰。

原以為加碼已到極限，沒想到驚喜仍未結束。艾力克斯在貼文中指出，董事長與總經理隨後再度登台，直接加碼一包高達218萬元的大紅包，讓全場員工尖叫連連。他直呼這是自己多年主持尾牙以來，所見過金額最高的一包紅包，忍不住驚嘆直喊「CRAZY？！全場瘋了！」

艾力克斯搭檔啦啦隊女孩Yuri。（圖／翻攝自艾力克斯 Alex臉書）

艾力克斯也統計，整場尾牙光是現金獎項就發出約2700萬元，還搭配多項豐富好禮，場面相當震撼。他形容現場氣氛熱烈到失控，所有人情緒完全被點燃，也笑說看到老闆如此大方，連自己都忍不住羨慕直喊：「我要這種老闆！」

此外，根據《NOWNEWS今日新聞》報導，當晚幾乎人人有獎，其中還有一位到職僅一年半的新進員工，幸運抽中30萬元獎金，相當幸運。

