艾力克斯霍諾德徒手攀酋長岩 被評「人類史上最偉大的體能壯舉之一」
【緯來新聞網】極限運動家艾力克斯霍諾德剛在台北 101完成無繩攀登，花費約一個半小時就徒手攻頂，備受關注。而他曾以無任何繩索或保護驚險攀登優勝美地酋長岩，面對這座3200 英尺、約兩座 101高度的垂直花崗岩壁，他費時3 小時 56 分完成，坦言在有這個想法時「連自己想到都害怕」，然而爬完滿足表示「這是我有生以來最滿足的時刻！」甚至當天下午就又充滿活力的準備訓練。
艾力克斯霍諾德曾徒手驚險攀登優勝美地酋長岩。（圖／Disney+提供）
Disney+ 國家地理紀錄片《赤手登峰》紀錄霍諾德攀登酋長岩過程，這部作品榮獲奧斯卡最佳紀錄長片、英國電影學院獎最佳紀錄片等多項大獎，被《紐約時報》形容為「人類歷史上最偉大的體能壯舉之一」，紀錄了在2017 年 6 月 3 日，霍諾德以無任何繩索或保護驚險攀登優勝美地酋長岩。
艾力克斯霍諾德曾徒手驚險攀登優勝美地酋長岩。（圖／Disney+提供）
霍諾德在片中也直白剖析心法「我反覆練到那些動作不再可怕，真正攀爬的時候我完全知道該怎麼做，像開啟自動駕駛模式一樣」，事實上他在徒手攀登酋長岩之前配戴繩索練習了至少50次，反覆紀錄自己的步伐、要抓握的落點直到完美。
而當時還是女友的桑妮也在訪談中真情告白：「雖然不知道他為何這麼堅持，但我知道他沒去做一定會終生遺憾」，當時她和霍諾德長期居住於廂型車，來提高攀岩訓練的機動性與踩點的便利度。桑妮即使不完全理解卻全力支持愛人的夢想，兩人一路走來、如今在101頂端擁吻，也讓粉絲們稱羨他們真摯的愛情。
