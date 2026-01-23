艾力克斯霍諾德攀101「若失手毀國家形象」？賈永婕4點聲明怒轟：哇塞！你真的很負面

艾力克斯霍諾德即將徒手攀登台北101。翻攝賈永婕的跑跳人生臉書

傳奇攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將於台北101挑戰徒手攀登，這場備受全球關注的直播計畫，近日卻引發部分輿論對安全及國家形象的質疑。對此，台北101董事長賈永婕今（23日）正面回擊，針對「若失敗恐毀國家形象」等言論發布4點聲明，痛批部分敘事過於負面與曲解，並強調：「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見。」

駁斥賭博論點：專業是為了確保不失手

賈永婕在聲明中首先指出，將極限運動等同於「不負責任的賭博」是對專業的深度誤解。她強調，徒手攀爬（Free Solo）是國際公認的極限運動，其核心建立在長期的訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。針對報導反覆強調「一旦失手即死亡」，賈永婕強勢回應，真正的專業正是為了確保「不失手」而存在。本次活動由具備全球經驗的國際團隊執行，從結構分析到即時應變皆經過嚴密規劃，將其描述為不可控的冒險，不僅不符事實，更低估了專業團隊的風險管理能力。

廣告 廣告

艾力克斯霍諾德與台北101董事長賈永婕合影。翻攝賈永婕的跑跳人生臉書

挑戰保守價值觀：文明社會應學習管理風險

針對外界擔憂此舉會造成「不良示範」或引發模仿，賈永婕直率表示：「正常人都不會好嗎？」她認為生活中無處不在風險，無論是登山、潛水、賽車甚至馬拉松皆然。文明社會的進步不在於消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對並管理風險。她批評將極限運動一律貼上負面標籤的做法，傳遞了一種保守且矛盾的價值觀，直言「保守思維真是可怕」。

怒批媒體敘事偏頗：別用恐懼評斷公共事件

對於部分報導多次假設「萬一失敗」將導致「國家形象受損」，賈永婕難掩氣憤，直指這是媒體的敘事選擇而非事實全貌，並怒轟：「我只能說哇塞！你真的很負面。」她認為一個成熟的社會不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。此外，對於活動被批評為「對體育沒有意義」，賈永婕反駁，極限運動的價值在於拓展人類對「可能性」的想像邊界，這正是全球持續關注這類挑戰的原因。

展現專業治理：台北101並非在豪賭

聲明最後，賈永婕重申台北101並非在任性賭博，而是展現專業的治理能力。她強調，真正的責任不在於有沒有挑戰，而在於如何管理挑戰。本次活動恰恰證明了台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的實力。她認為，勇氣是在準備充分後仍願意面對挑戰，這才是這場挑戰計畫真正想傳遞給世界的價值。



回到原文

更多鏡報報導

洪詩首談「婚姻鬼故事」風波「差點淚崩」 哽咽曝早已習慣惡評「最不捨父母受波及」

三立採訪車「整台撞進銀行」釀10傷 電視台正式「發聲明」致歉：依法賠償

38歲「飯店千金」主播突宣布懷二胎 再加碼「戳破氣球」揭曉性別震驚記者會

熊本阿蘇觀光直升機墜毀！2台人仍生死不明 網曝經歷：起飛10秒機門開了