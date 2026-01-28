艾力克斯霍諾德赤手獨攀台北101 全球瘋狂吸620萬觀看數霸榜

艾力克斯霍諾德歷時91分鐘30秒成功攀登台北101。（Netflix提供）

世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德，於上周日（25日）挑戰攀登台北101，Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》創下了全球620萬的觀看次數，觀看小時達1200萬，並榮登該周（1月19日至1月25日）Netflix全球英語節目排行榜第3名，在台灣更是登上節目排行榜冠軍的寶座，也在全球37個國家內闖進節目排行榜前10名當中。

由於上周六陰雨綿綿，這場直播活動推遲到周日才舉行，艾力克斯霍諾德完成他人生中的首次摩天大樓的攀登，在全球觀眾面前徒手攀登世界最高摩天大樓之一的台北101。現場轉播由體育主播Elle Duncan、職業摔角手Seth Rollins、職業攀岩運動員Emily Harrington、攀岩評論員Pete Woods以及主持人Mark Rober在直播節目中分享他們的見解。

最終，艾力克斯霍諾德歷時91分鐘30秒，成功攀登台北101，與全球觀眾一同見證這個歷史時刻，《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE現已於Netflix全球熱播中，觀眾可隨時重溫那些精彩瞬間。

