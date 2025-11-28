艾力克斯、李詠嫻打匹克球成全村希望

迷上匹克球運動的恩愛夫妻檔艾力克斯、李詠嫻，日前與方芳芳、曾國城、賈永婕夫婦等參加第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，為花蓮慈善活動出力。比賽前，夫婦2人只想著「不要丟臉」，沒想到竟在關鍵時刻成為左右勝負的「全村的希望」。

李詠嫻在疫情期間發現美國好友們都在打匹克球，「球擊中的『叩叩聲』很讓人著迷，尤其打到甜蜜點，會有清脆好聽的聲音，很上癮」，她練習4、5個月後才拉著老公嘗試，很有運動天分的艾力克斯一打就上手。

夫婦2人一決定參加活動後便聘請教練，展開密集訓練，「最後一個禮拜連續7天上課，早上9點到12點打Open Play，晚上5點教練課，上完再練1小時。」李詠嫻笑說，她連打5、6天才覺得自己真的準備好。

比賽當天，觀眾都湧到他們的場地氣氛十分緊張；艾力克斯笑說：「曾國城拿麥克風當播報，紅隊的人一直喊『全村的希望』，白隊也在旁邊加油，真的就像『紅白大對抗』。」

最後的關鍵球由李詠嫻發出，當下發現自己打歪的她相當擔心會出界，緊張的看向裁判，直到裁判比出「in」，她才鬆口氣，紅隊隊友們也立即衝入場內慶祝。艾力克斯開心爆料，2人興奮到晚上睡覺時，直接戴著金牌入眠。